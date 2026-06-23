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Анна Чиповская в платье с глубоким декольте снялась для журнала

Актриса в откровенном наряде снялась для журнала Umagazine

Российская актриса театра и кино Анна Чиповская стала героиней съемки журнала Umagazine. Снимки опубликованы на странице модного издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Чиповская / фото: соцсети
Анна Чиповская / фото: соцсети

39-летняя телезвезда снялась в черном платье с глубоким декольте, сидя за столом, а также в розовом блестящем платье с пайетками. На других снимках знаменитость позировала на улице в наряде с цветочным принтом, платье с перьями и белой юбке длины макси в сочетании с джемпером трендового сливочно-желтого цвета.

Анна Чиповская / фото: соцсети
Анна Чиповская / фото: соцсети

Автором съемки выступила фотограф Ольга Тупоногова-Волкова, а стилистом — Евгения Авайсова.

Анна Чиповская / фото: соцсети
Анна Чиповская / фото: соцсети

Ранее Анна Чиповская заявила, что не хотела бы оказаться на месте главного героя «Холопа».