Анна Чиповская в платье с глубоким декольте снялась для журнала

39-летняя телезвезда снялась в черном платье с глубоким декольте, сидя за столом, а также в розовом блестящем платье с пайетками. На других снимках знаменитость позировала на улице в наряде с цветочным принтом, платье с перьями и белой юбке длины макси в сочетании с джемпером трендового сливочно-желтого цвета.