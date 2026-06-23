Анна Чиповская в платье с глубоким декольте снялась для журнала

Российская актриса театра и кино Анна Чиповская стала героиней съемки журнала Umagazine. Снимки опубликованы на странице модного издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
39-летняя телезвезда снялась в черном платье с глубоким декольте, сидя за столом, а также в розовом блестящем платье с пайетками. На других снимках знаменитость позировала на улице в наряде с цветочным принтом, платье с перьями и белой юбке длины макси в сочетании с джемпером трендового сливочно-желтого цвета.
Автором съемки выступила фотограф Ольга Тупоногова-Волкова, а стилистом — Евгения Авайсова.
Ранее Анна Чиповская заявила, что не хотела бы оказаться на месте главного героя «Холопа».