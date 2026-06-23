Актриса Дженнифер Кулидж поделилась историей о кастинге в культовый фильм «Блондинка в законе». Оказывается, она была искренне убеждена, что пробуется на центральную роль — Эль Вудс.
«Мне невероятно повезло получить роль в этом фильме. Это одна из моих самых любимых работ. Но я по глупости думала, что прохожу пробы на роль Эль», — рассказала Кулидж.
В своем интервью актриса пошутила, что во время съемок ей было «всего 17 лет». В реальности на момент работы над первой частью Кулидж исполнилось 38 лет.
В итоге в фильмах «Блондинка в законе» и «Блондинка в законе 2» она сыграла мастера маникюра Полетт Бонафонте — близкую подругу главной героини. Сама же роль Эль Вудс досталась Риз Уизерспун и стала одной из ключевых в ее карьере. Сюжет картины рассказывает историю студентки, увлекающейся модой, которая решает поступать в Гарвард на юридический факультет.
Ранее звезды «Блондинки в законе» воссоединились на презентации приквела картины — сериала «Эль».