В итоге в фильмах «Блондинка в законе» и «Блондинка в законе 2» она сыграла мастера маникюра Полетт Бонафонте — близкую подругу главной героини. Сама же роль Эль Вудс досталась Риз Уизерспун и стала одной из ключевых в ее карьере. Сюжет картины рассказывает историю студентки, увлекающейся модой, которая решает поступать в Гарвард на юридический факультет.