В последние годы российский кинематограф все чаще обращается к жанру легкой магической комедии, и «За любовь» — прямое тому подтверждение. Режиссер Андрей Малай соединяет бытовую драму с фантастическим допущением: что, если бы каждое застольное пожелание сбывалось буквально? В центре истории — пара, у которой есть все, кроме взаимопонимания. Но вместо скучных семейных консультаций им предстоит пройти через череду абсурдных, смешных и по-настоящему опасных для брака ситуаций. Продюсеры проекта — компании Papini Production и SoFilm, а за распространение отвечает «Атмосфера кино». Главная интрига в том, смогут ли герои использовать волшебство во благо или оно окончательно разрушит то, что еще осталось между ними. В статье рассказываем, когда выйдет фильм и чего ждать от проекта.
Когда выйдет фильм «За любовь»
Премьера фильма «За любовь» запланирована на 30 июля 2026 года. Картина выйдет в российский прокат в разгар летнего сезона, когда зрители особенно расположены к легким и ироничным историям. Хронометраж ленты составит около полутора часов, а прокатное окно, по предварительным данным, продлится до середины августа.
Где и как проходили съемки фильма «За любовь»
Съемки проходили в павильонах и на натурных площадках, но конкретные локации создатели не раскрывали. Известно, что график был интенсивным: по признанию Ксении Бородиной, съемочные дни длились по 12 часов. Судя по отзывам актеров, на площадке царила атмосфера творческого эксперимента.
Кто снимается в фильме «За любовь»
Кастинг «За любовь» — это смелый эксперимент, в котором органично переплелись профессиональные актеры, медийные личности и совсем юные дебютанты.
Главную пару — Марго и Вову — сыграли Ксения Бородина и Алексей Чадов. Бородина признавалась, что очень боялась и сильно переживала перед началом работы, но партнерство с Чадовым помогло ей раскрыться. Чадов, в свою очередь, добавил проекту драматической глубины — актер с серьезным послужным списком редко появляется в легких комедиях, и его участие придает истории дополнительный вес.
Второй план собрал яркий набор неожиданных имен. Сваха Роза Сябитова, психолог Марк Бартон, стилист Александр Рогов, блогер и модель Оксана Самойлова — все они появились в эпизодических или второстепенных ролях. Особый интерес вызывают юные дебютантки: Теона Омарова (дочь Ксении Бородиной) и Лея Самойлова (дочь Оксаны Самойловой), которые сыграли экранных детей главных героев. Также в касте заявлены Виктория Клинкова, Олеся Судзиловская, Павел Ворожцов и Евгений Шириков.
О чем будет фильм «За любовь»
История начинается с классической семейной драмы. Вова и Марго — образцовая пара, у которой есть комфортная квартира, стабильная работа и двое детей. Но за идеальным фасадом скрывается глухой кризис: супруги давно живут параллельными жизнями, избегая не только скандалов, но и искренней близости. Каждый из них уже мысленно поставил крест на браке.
Все меняется в день юбилея, когда герои получают загадочный подарок — бутылку с волшебным напитком. Теперь любой тост, произнесенный вслух, материализуется в реальность. Желание «вечной любви» запускает цепочку непредсказуемых событий, где герои заново учатся слышать друг друга. Но магия — штука коварная: каждое сбывшееся желание оборачивается абсурдными, а порой и разрушительными последствиями.
Интересные факты о фильме «За любовь»
За время съемок проект оброс любопытными деталями, которые подчеркивают его нестандартность для российского кинорынка. Вот несколько самых ярких.
Идея волшебных тостов родилась из постсоветской культурной традиции, где застольные пожелания — это почти психотерапия. Создатели сознательно обыграли этот знакомый каждому ритуал, превратив его в двигатель сюжета.
Трейлер был представлен 22 апреля 2026 года. В нем появляется летающая золотая рыбка, которая обещает Чадову исполнить «столько желаний, сколько жидкости в бутылке» — намек на то, что магия в фильме имеет свои ограничения.
Генеральный продюсер Евгений Егупов назвал проект историей, в которую создатели вложили душу, энергию и любовь. По его словам, каждый зритель сможет увидеть в этой истории частичку себя.