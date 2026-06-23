В последние годы российский кинематограф все чаще обращается к жанру легкой магической комедии, и «За любовь» — прямое тому подтверждение. Режиссер Андрей Малай соединяет бытовую драму с фантастическим допущением: что, если бы каждое застольное пожелание сбывалось буквально? В центре истории — пара, у которой есть все, кроме взаимопонимания. Но вместо скучных семейных консультаций им предстоит пройти через череду абсурдных, смешных и по-настоящему опасных для брака ситуаций. Продюсеры проекта — компании Papini Production и SoFilm, а за распространение отвечает «Атмосфера кино». Главная интрига в том, смогут ли герои использовать волшебство во благо или оно окончательно разрушит то, что еще осталось между ними. В статье рассказываем, когда выйдет фильм и чего ждать от проекта.