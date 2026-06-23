Когда в 1986 году Анатолий Солин выпустил первую серию о поросенке, сбежавшем от усатой мошенницы, он вряд ли предполагал, что спустя четыре десятилетия его историю переосмыслят в формате полного метра с живыми актерами. Нынешний «Фунтик» — это не ремейк и не продолжение, а скорее дерзкая интерпретация, где классическая канва (побег, погоня, цирк) сохраняется, но наполняется новыми смыслами. Режиссер Митрий Семенов-Алейников взялся за материал с амбицией создать семейное приключение, которое бы не стыдилось ни оригинала, ни современных детей. Съемочный процесс уже идет полным ходом, а создатели дразнят зрителей интригой вокруг главной злодейки — имя актрисы, которая воплотит Беладонну, пока остается за семью печатями. В статье рассказываем о том, когда планируется выпустить картину в прокат и другие подробности.