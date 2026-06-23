Когда в 1986 году Анатолий Солин выпустил первую серию о поросенке, сбежавшем от усатой мошенницы, он вряд ли предполагал, что спустя четыре десятилетия его историю переосмыслят в формате полного метра с живыми актерами. Нынешний «Фунтик» — это не ремейк и не продолжение, а скорее дерзкая интерпретация, где классическая канва (побег, погоня, цирк) сохраняется, но наполняется новыми смыслами. Режиссер Митрий Семенов-Алейников взялся за материал с амбицией создать семейное приключение, которое бы не стыдилось ни оригинала, ни современных детей. Съемочный процесс уже идет полным ходом, а создатели дразнят зрителей интригой вокруг главной злодейки — имя актрисы, которая воплотит Беладонну, пока остается за семью печатями. В статье рассказываем о том, когда планируется выпустить картину в прокат и другие подробности.
Известно ли, когда выйдет фильм «Фунтик»
Точная дата премьеры фильма «Фунтик» пока не называется. Съемки семейной картины продлятся несколько месяцев, но создатели уже обозначили примерные сроки: релиз планируется на 2027 год. Это значит, что поклонникам оригинального мультфильма и новой версии истории придется набраться терпения.
Культовому мультфильму Анатолия Солина в 2026 исполнилось 40 лет, что делает проект особенно интересным для аудитории разных поколений: родители, выросшие на приключениях поросенка Фунтика, смогут разделить этот опыт со своими детьми.
Где проходят съемки фильма «Фунтик»
Информация о конкретных локациях съемок пока остается ограниченной. Известно, что производство фильма стартовало в начале июня 2026 года. Как сообщается, съемки проходят, в частности, в Минске. Работа над картиной займет несколько месяцев, после чего начнется этап постпродакшена.
Кто снимается в фильме «Фунтик»
Кастинг-директор Ксения Миля провела всероссийский отбор, и победителем стал никем не известный Матвей Тараканов. Это рискованный, но оправданный ход: в эпоху гиперпрофессиональных детей-актеров зритель устал от выученных улыбок. Тараканову предстоит нести на себе всю драматургическую нагрузку, и его партнер Ян Цапник (дядюшка Мокус) уже отмечает, что мальчик удивляет импровизацией. Что касается самого Цапника, то его герой — не просто фокусник, а бывший циркач с грустными глазами, и это добавляет образу глубины, которой не было в мультфильме.
Особый интерес вызывает дуэт преследователей — Максим Лагашкин и Вадим Галыгин. Их персонажи, наследники мультяшных псов Пинчера и Добера, превращены в людей. Лагашкин, знакомый по «Кухне», и Галыгин, звезда сериала «Лето в городе», явно получают удовольствие от возможности дурачиться в полную силу. А вот Роман Курцын, обычно занятый в боевиках, здесь появится в неожиданной роли — пока неизвестно, положительной или отрицательной. В новом фильме засветятся Юрий Гальцев, Дмитрий Колчин, Валентина Ляпина и Ева Смирнова, но главная загадка — кто наденет корсет и усы Беладонны.
О чем будет фильм «Фунтик»
В основе сценария Марии Михеевой — та же моральная дилемма, что и в оригинале: ребенок, которого используют как приманку для выманивания денег, обнаруживает обман и решает бежать. Но теперь Фунтик — не поросенок, а мальчик, чей сценический образ лишь маскарадный костюм.
Побег приводит его к Мокусу и его племяннице Бамбине (вместо обезьянки — живой человек), и вместе они организуют бродячий цирк. Но злая хозяйка не сдается: она нанимает сыщиков, и начинается гонка, перемежающаяся цирковыми номерами, комическими сценами и, конечно, поисками родителей главного героя.
Это классическая road-movie структура, только с элементами мюзикла и сатиры на шоу-бизнес. Создатели обещают, что «Фунтик» будет не только смешным, но и горьким — ведь тема одиночества и доверия к взрослым здесь звучит острее, чем в мультфильме.
Интересные факты о фильме «Фунтик»
Несмотря на то, что работа над фильмом только началась, проект уже начал обрастать своими собственными историями.
Почему поросенок — человек? Создатели честно признаются: прямой перенос животного в игровое кино выглядел бы либо слишком мультяшно (дорогой CGI), либо неубедительно. Решение очеловечить героя — не каприз, а жанровая необходимость, ведь история рассчитана на детей, которые идентифицируют себя с ровесником, а не с хрюшкой.
Сценарий переписывался четырежды. Мария Михеева признавалась, что найти баланс между верностью источнику и новым прочтением было сложно. В ранней версии Фунтик был сиротой, но потом его сделали просто потерявшимся ребенком — чтобы усилить надежду на поиск семьи.
Грим для Лагашкина и Галыгина. По словам художника Александра Трещинского, сыщики будут загримированы так, чтобы в их чертах угадывались собачьи повадки (например, длинные носы, лохматые брови) — это такой компромисс между звериным прошлым и человеческим настоящим.
Матвей Тараканов и Ева Смирнова проходят интенсивную подготовку у профессиональных цирковых педагогов, и большая часть трюков будет выполняться ими лично — для достоверности эмоций.