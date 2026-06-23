Производством займутся крупные игроки индустрии. Среди продюсеров — Шон Леви, который работал над «Очень странными делами», Джейсон Блум и Майкл Клир из Blomhouse Atomic Monster, а также Скотт Глассголд из 12:01 Films. В список продюсеров также вошел Дэн Коэн.