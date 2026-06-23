Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Войны и мира» сыграет главную роль в хорроре «Сезоны»

Дата выхода картины пока неизвестна
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Лили Джеймс
Лили ДжеймсИсточник: Legion-Media

Лили Джеймс войдет в актерский состав хоррора «Сезоны», который готовит Amazon MGM Studios. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Режиссерское кресло занял Дрю Хэнкок, который ранее поставил триллер «Компаньон». В основу картины лег рассказ Мэтта и Харрисона Куэри. Эта история впервые появилась на платформе Reddit.

В центре сюжета — супружеская пара. Герои покупают ранчо своей мечты. Но вскоре они понимают: земля, которую они приобрели, населена древними духами. Единственный способ выжить — подчиняться пугающим ритуалам. Причем ритуалы эти меняются каждый сезон.

Производством займутся крупные игроки индустрии. Среди продюсеров — Шон Леви, который работал над «Очень странными делами», Джейсон Блум и Майкл Клир из Blomhouse Atomic Monster, а также Скотт Глассголд из 12:01 Films. В список продюсеров также вошел Дэн Коэн.

Ранее британская актриса снялась в откровенном купальнике.