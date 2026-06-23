Лили Джеймс войдет в актерский состав хоррора «Сезоны», который готовит Amazon MGM Studios. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Режиссерское кресло занял Дрю Хэнкок, который ранее поставил триллер «Компаньон». В основу картины лег рассказ Мэтта и Харрисона Куэри. Эта история впервые появилась на платформе Reddit.
В центре сюжета — супружеская пара. Герои покупают ранчо своей мечты. Но вскоре они понимают: земля, которую они приобрели, населена древними духами. Единственный способ выжить — подчиняться пугающим ритуалам. Причем ритуалы эти меняются каждый сезон.
Производством займутся крупные игроки индустрии. Среди продюсеров — Шон Леви, который работал над «Очень странными делами», Джейсон Блум и Майкл Клир из Blomhouse Atomic Monster, а также Скотт Глассголд из 12:01 Films. В список продюсеров также вошел Дэн Коэн.
Ранее британская актриса снялась в откровенном купальнике.