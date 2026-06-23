Киану Ривз обсуждает возможность сыграть в фильме, основанном на вселенной конструктора LEGO — передает The Hollywood Reporter.
Проект находится на стадии разработки, официальное название пока отсутствует. Картину выпустит студия Universal. По данным издания, продюсированием займутся Джилл Уилферт и Райан Кристиансен. Режиссерское кресло доверено Джошу Кули.
О чем именно будет картина, создатели держат в секрете. Известно лишь, что лента соединит в себе анимацию и живые съемки. Точная дата выхода проекта пока не объявлена.
Ранее Киану Ривз вышел в свет с избранницей Александрой Грант.