Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киану Ривз может сняться в фильме по мотивам LEGO

61-летний актер ведет переговоры об участии в новом проекте
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Киану Ривз обсуждает возможность сыграть в фильме, основанном на вселенной конструктора LEGO — передает The Hollywood Reporter.

Проект находится на стадии разработки, официальное название пока отсутствует. Картину выпустит студия Universal. По данным издания, продюсированием займутся Джилл Уилферт и Райан Кристиансен. Режиссерское кресло доверено Джошу Кули.

О чем именно будет картина, создатели держат в секрете. Известно лишь, что лента соединит в себе анимацию и живые съемки. Точная дата выхода проекта пока не объявлена.

Ранее Киану Ривз вышел в свет с избранницей Александрой Грант. 