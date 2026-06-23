Том Холланд не держал новость о возвращении Роберта Дауни-мл. в тайне. Актер сразу поделился ею со своей возлюбленной Зендаей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Variety.
Звезда «Человека-паука» узнал о планах студии задолго до того, как они стали официальными. Дауни-младший вернется на экраны в образе Доктора Дума в фильме «Мстители: Судная ночь». При этом Холланд сумел не испортить сюрприз для широкой публики.
Для актера, который давно заслужил у фанатов Marvel репутацию главного источника случайных спойлеров, это стало настоящим достижением. В интернете даже есть 13-минутная нарезка моментов, где он преждевременно раскрывал детали фильмов студии. Этот ролик набрал около 21 миллиона просмотров.
На этот раз секрет Marvel дожил до официальной премьеры — по крайней мере, за пределами дома, где живут Холланд и Зендая.