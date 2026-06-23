Звезда «Человека-паука» узнал о планах студии задолго до того, как они стали официальными. Дауни-младший вернется на экраны в образе Доктора Дума в фильме «Мстители: Судная ночь». При этом Холланд сумел не испортить сюрприз для широкой публики.