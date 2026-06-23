Кинокомпания «Вольга» объявила имя исполнительницы главной злодейской роли в полнометражной картине «Фунтик». Коварную хозяйку цирка — госпожу Беладонну, которая использует мальчика в своих целях, а после его побега пускается в погоню, — сыграет актриса Нонна Гришаева.
«Всегда мечтала сняться в экранизации сказки и удивлялась, почему меня не приглашают — ведь я абсолютно сказочная артистка. Когда получила предложение о “Фунтике”, была невероятно счастлива и согласилась сразу же, — призналась Гришаева. — Мне очень нравится визуальный стиль картины, я называю его “Величайший шоумен”. Художники по костюмам и гриму создали чудесный образ моей героини. Вообще, этот персонаж мне очень близок: работая над отрицательной ролью, артист должен найти оправдание для злодея. Я его придумала и даже попросила сценаристов добавить в финале сцену раскаяния».
Продюсер Андрей Липов отметил, что на роль Беладонны рассматривались многие актрисы, но выбор пал на Гришаеву: «Здесь совпало все — и ее творческий диапазон, и наше видение образа, и то, что режиссер (Митрий Семенов-Алейников, — прим.ред.) сразу влюбился в ее интерпретацию».
«Мы не привязываемся к советскому мультфильму, поэтому Беладонна у нас получится совершенно особенной», — добавил продюсер.
Главный герой фильма — мальчик Фунтик, главная звезда цирка. Каждый вечер он собирает деньги якобы на поиски родителей, не подозревая, что это часть обмана, а выручка уходит в карман Беладонны. Узнав правду, мальчик сбегает и встречает бывшего циркового артиста Дядюшку Мокуса и его племянницу Бамбину. Вместе они создают труппу и отправляются в путешествие, полное погонь, опасностей и настоящей дружбы. Но коварная Беладонна не готова отпускать главного артиста и бросает за ним целую команду преследователей.
Дата выхода фильма «Фунтик» пока не сообщается.
Ранее стало известно, что циркачами в «Фунтике» станут Роман Курцын, Ян Цапник и Вадим Галыгин.