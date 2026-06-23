«Всегда мечтала сняться в экранизации сказки и удивлялась, почему меня не приглашают — ведь я абсолютно сказочная артистка. Когда получила предложение о “Фунтике”, была невероятно счастлива и согласилась сразу же, — призналась Гришаева. — Мне очень нравится визуальный стиль картины, я называю его “Величайший шоумен”. Художники по костюмам и гриму создали чудесный образ моей героини. Вообще, этот персонаж мне очень близок: работая над отрицательной ролью, артист должен найти оправдание для злодея. Я его придумала и даже попросила сценаристов добавить в финале сцену раскаяния».