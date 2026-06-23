Актриса Екатерина Волкова впервые вышла на связь в своем личном блоге после того, как попала в больницу. Знаменитость рассказала, что сейчас чувствует себя значительно лучше.
Она выразила благодарность врачам госпиталя «Лапино» за оказанную помощь и внимание. Однако артистка приняла решение покинуть медучреждение раньше запланированного срока — из-за плотного рабочего графика.
Уже 23 июня она планирует отправиться на гастроли. Волкова примет участие в спектакле «Ночной гость». Показы пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени.
«Боль острую сняли. Потрясающие, конечно, здесь профессионалы. Вчера был день медицинского работника. Я помятая с тампонами в носу поздравляла местных врачей. Конечно, великий труд», — поделилась артистка.
Ранее Екатерина Волкова рассказала, кем хочет стать ее младшая дочь.