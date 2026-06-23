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Екатерина Волкова впервые вышла на связь после госпитализации

Актриса рассказала о своем состоянии после госпитализации
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба

Актриса Екатерина Волкова впервые вышла на связь в своем личном блоге после того, как попала в больницу. Знаменитость рассказала, что сейчас чувствует себя значительно лучше.

Она выразила благодарность врачам госпиталя «Лапино» за оказанную помощь и внимание. Однако артистка приняла решение покинуть медучреждение раньше запланированного срока — из-за плотного рабочего графика.

Уже 23 июня она планирует отправиться на гастроли. Волкова примет участие в спектакле «Ночной гость». Показы пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени.

«Боль острую сняли. Потрясающие, конечно, здесь профессионалы. Вчера был день медицинского работника. Я помятая с тампонами в носу поздравляла местных врачей. Конечно, великий труд», — поделилась артистка.

Ранее Екатерина Волкова рассказала, кем хочет стать ее младшая дочь.