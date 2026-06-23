Зендая и Том Холланд снова вышли в свет вместе. Пару заметили в Берлине во время пресс-тура, посвященного фильму «Человек-паук: Новый день». Об этом пишет Daily Mail. Зендая выбрала для выхода черный кожаный костюм: топ с глубоким декольте и макси-юбку. Образ дополнили массивные серьги синего цвета.