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Зендая вышла в свет с Томом Холландом в Берлине

Актриса появилась на публике с избранником
Зендая и Том Холланд
Зендая и Том ХолландИсточник: Legion-Media

Зендая и Том Холланд снова вышли в свет вместе. Пару заметили в Берлине во время пресс-тура, посвященного фильму «Человек-паук: Новый день». Об этом пишет Daily Mail. Зендая выбрала для выхода черный кожаный костюм: топ с глубоким декольте и макси-юбку. Образ дополнили массивные серьги синего цвета.

Зендая и Том Холланд
Зендая и Том ХолландИсточник: Legion-Media

Стилисты уложили актрисе волосы и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и блеском для губ. Том Холланд появился перед фотографами в красной рубашке с галстуком, брючном костюме и туфлях.