Актер Павел Деревянко и его жена, Зоя Фуць, раскрыли секрет своей молодости. Они заявили, что никогда не прибегают к пластическим операциям. Эту историю пара рассказала «Пятому каналу» на открытии собственного бутика FABZPRO.
Деревянко признался, что ухаживает за собой с помощью косметологии. Среди любимых процедур он назвал массаж. Супруги также отдельно упомянули ботокс.
«Если бы не ботокс, милый мой, как мы тебя любим», — отметила Фуць. Пара добавила, что ходит к разным косметологам.
Предпринимательница также подчеркнула, что ее мужчина выглядит «идеально, как мальчишка».
Ранее Деревянко и его жена отказались от съемок в шоу из-за гонорара