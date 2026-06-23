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Павел Деревянко и его жена раскрыли секрет молодости

Актер Деревянко признался, что не делал пластические операции
Павел Деревянко и Зоя Фуць, фото: пресс-служба
Павел Деревянко и Зоя Фуць, фото: пресс-службаИсточник: Кино Mail

Актер Павел Деревянко и его жена, Зоя Фуць, раскрыли секрет своей молодости. Они заявили, что никогда не прибегают к пластическим операциям. Эту историю пара рассказала «Пятому каналу» на открытии собственного бутика FABZPRO.

Деревянко признался, что ухаживает за собой с помощью косметологии. Среди любимых процедур он назвал массаж. Супруги также отдельно упомянули ботокс.

«Если бы не ботокс, милый мой, как мы тебя любим», — отметила Фуць. Пара добавила, что ходит к разным косметологам.

Предпринимательница также подчеркнула, что ее мужчина выглядит «идеально, как мальчишка».

Ранее Деревянко и его жена отказались от съемок в шоу из-за гонорара