Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Опора Сибири»: звезда «Холопа» публично поздравила мужа с днем рождения

Актриса Ольга Дибцева показала фото с мужем в день его рождения
Ольга Дибцева на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Ольга Дибцева на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева выложила в сеть редкие кадры с мужем. Актриса поздравила бизнесмена Евгения Евпака с днем рождения и посвятила ему пост в личном блоге.

Дибцева призналась, что рядом с ним чувствует себя в полной безопасности.

Ольга Дибцева с мужем
Ольга Дибцева с мужем

«Скала Духа, опора Сибири, хребет Иркутска, радость Усть-Илимска, мощь Москвы, радость Братии, любовь Семьи. С днем рождения, самый крутой на свете мужик. С тобой рядом ничего не страшно», — написала она.

Ольга Дибцева с мужем, фото: соцсети
Ольга Дибцева с мужем, фото: соцсети

В 2024 году знаменитость вышла замуж за предпринимателя. В том же году у пары родилась дочь, которую назвали Василисой. В интервью актриса отмечала, что Евпак — непубличный человек, поэтому она редко показывает супруга в соцсетях.

Ранее Ольга Дибцева рассказала, что никогда не будет играть матерей, потерявших детей.