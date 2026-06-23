Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева выложила в сеть редкие кадры с мужем. Актриса поздравила бизнесмена Евгения Евпака с днем рождения и посвятила ему пост в личном блоге.
Дибцева призналась, что рядом с ним чувствует себя в полной безопасности.
«Скала Духа, опора Сибири, хребет Иркутска, радость Усть-Илимска, мощь Москвы, радость Братии, любовь Семьи. С днем рождения, самый крутой на свете мужик. С тобой рядом ничего не страшно», — написала она.
В 2024 году знаменитость вышла замуж за предпринимателя. В том же году у пары родилась дочь, которую назвали Василисой. В интервью актриса отмечала, что Евпак — непубличный человек, поэтому она редко показывает супруга в соцсетях.
Ранее Ольга Дибцева рассказала, что никогда не будет играть матерей, потерявших детей.