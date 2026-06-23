Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ворониных» снялась в бикини во Франции

Актриса Екатерина Волкова показала фото в бикини во Франции
Екатерина Волкова
Екатерина ВолковаИсточник: Legion-Media.ru

Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», показала подписчикам кадры с отпуска. Актриса опубликовала снимки в соцсети.

На фото знаменитость запечатлена в шезлонге. На ней разноцветное бикини и коричневые очки от солнца. Волосы актрисы распущены, макияж отсутствует. Кадры сделаны во время поездки артистки с подругами во Францию.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

«У нас тут 38 градусов, а на солнце — все 45, кажется. Такого мы не планировали. Признавайтесь, кто сглазил? Мы выкрутились и надели купальники», — поделилась Волкова в подписи к публикации.

Ранее Екатерина Волкова в платье с глубоким декольте снялась в Париже.