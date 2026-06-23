Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», показала подписчикам кадры с отпуска. Актриса опубликовала снимки в соцсети.
На фото знаменитость запечатлена в шезлонге. На ней разноцветное бикини и коричневые очки от солнца. Волосы актрисы распущены, макияж отсутствует. Кадры сделаны во время поездки артистки с подругами во Францию.
«У нас тут 38 градусов, а на солнце — все 45, кажется. Такого мы не планировали. Признавайтесь, кто сглазил? Мы выкрутились и надели купальники», — поделилась Волкова в подписи к публикации.
Ранее Екатерина Волкова в платье с глубоким декольте снялась в Париже.