Американские власти выступили против торгов артефактами с «Титаника»

Власти США выступили против планов по организации аукциона для продажи более ста артефактов, поднятых с затонувшего «Титаника», включая личные вещи, денежные знаки, предметы быта и элементы интерьера. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на материалы судебных разбирательств.
Согласно данным агентства, компания RMS Titanic Inc., обладающая эксклюзивными правами на подъем предметов с легендарного судна, затонувшего в апреле 1912 года в Атлантическом океане, намерена реализовать эти лоты на торгах, несмотря на ранее взятые обязательства демонстрировать находки исключительно в музеях и на выставочных экспозициях.
В публикации отмечается, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представляет интересы Соединенных Штатов и осуществляет мониторинг места гибели лайнера.
«Агентство утверждает, что такая продажа нарушила бы юридические обязательства компании RMS Titanic в отношении этого места», — говорится в материале.
В статье отмечается, что на протяжении многих лет организация предпринимала попытки организовать коммерческую реализацию артефактов для привлечения средств на будущие экспедиции и решения финансовых проблем. Однако эти инициативы регулярно блокировались американскими судебными инстанциями, а также профильными организациями по защите культурного наследия и родственниками погибших пассажиров.
Ранее сообщалось, что в США произошло затопление экспозиции «Титаник» в годовщину крушения лайнера.