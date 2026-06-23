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Американские власти выступили против торгов артефактами с «Титаника»

Планы по продаже более сотни артефактов с затонувшего «Титаника» на аукционе встретили противодействие со стороны властей США
Кадр из фильма «Титаник»
Кадр из фильма «Титаник»

Власти США выступили против планов по организации аукциона для продажи более ста артефактов, поднятых с затонувшего «Титаника», включая личные вещи, денежные знаки, предметы быта и элементы интерьера. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на материалы судебных разбирательств.

Согласно данным агентства, компания RMS Titanic Inc., обладающая эксклюзивными правами на подъем предметов с легендарного судна, затонувшего в апреле 1912 года в Атлантическом океане, намерена реализовать эти лоты на торгах, несмотря на ранее взятые обязательства демонстрировать находки исключительно в музеях и на выставочных экспозициях.

В публикации отмечается, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) представляет интересы Соединенных Штатов и осуществляет мониторинг места гибели лайнера.

«Агентство утверждает, что такая продажа нарушила бы юридические обязательства компании RMS Titanic в отношении этого места», — говорится в материале.

В статье отмечается, что на протяжении многих лет организация предпринимала попытки организовать коммерческую реализацию артефактов для привлечения средств на будущие экспедиции и решения финансовых проблем. Однако эти инициативы регулярно блокировались американскими судебными инстанциями, а также профильными организациями по защите культурного наследия и родственниками погибших пассажиров.

Ранее сообщалось, что в США произошло затопление экспозиции «Титаник» в годовщину крушения лайнера.