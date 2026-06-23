Американские власти выступили против торгов артефактами с «Титаника»

В статье отмечается, что на протяжении многих лет организация предпринимала попытки организовать коммерческую реализацию артефактов для привлечения средств на будущие экспедиции и решения финансовых проблем. Однако эти инициативы регулярно блокировались американскими судебными инстанциями, а также профильными организациями по защите культурного наследия и родственниками погибших пассажиров.