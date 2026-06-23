Блейк Лайвли опубликовала трогательный пост в соцсетях, посвященный своему мужу Райану Рейнольдсу. Актриса назвала его величайшим человеком из всех, кого она знает. В сторис она выложила семейное фото: на снимке 49-летний актер нежно несет на руках дочь и целует ее в плечо.