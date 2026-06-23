Блейк Лайвли опубликовала трогательный пост в соцсетях, посвященный своему мужу Райану Рейнольдсу. Актриса назвала его величайшим человеком из всех, кого она знает. В сторис она выложила семейное фото: на снимке 49-летний актер нежно несет на руках дочь и целует ее в плечо.
«Нет никого величественнее этого человека», — написала она. Лайвли также вспомнила свое выступление на 36-й церемонии American Cinematheque Awards. Тогда она восхищалась тем, как Рейнольдс умудряется совмещать карьеру и роль вовлеченного отца.
У пары четверо детей: 11-летняя Джеймс, 9-летняя Инез, 6-летняя Бетти и 3-летний Отис. Актриса подчеркнула, что Рейнольдс всегда спешит домой — неважно, откуда.
«Промокший в грязи, с искусственной или настоящей кровью, в гриме, супергеройском костюме, балетках или клоунской раскраске — папа всегда возвращается домой», — поделилась она.
Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт помирилась с Блейк Лайвли.