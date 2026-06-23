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Блейк Лайвли трогательно высказалась о муже Райане Рейнольдсе

Актриса поздравила мужа с днем отца
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Блейк Лайвли опубликовала трогательный пост в соцсетях, посвященный своему мужу Райану Рейнольдсу. Актриса назвала его величайшим человеком из всех, кого она знает. В сторис она выложила семейное фото: на снимке 49-летний актер нежно несет на руках дочь и целует ее в плечо.

Райан Рейнольдс с ребенком / фото: соцсети
Райан Рейнольдс с ребенком / фото: соцсети

«Нет никого величественнее этого человека», — написала она. Лайвли также вспомнила свое выступление на 36-й церемонии American Cinematheque Awards. Тогда она восхищалась тем, как Рейнольдс умудряется совмещать карьеру и роль вовлеченного отца.

У пары четверо детей: 11-летняя Джеймс, 9-летняя Инез, 6-летняя Бетти и 3-летний Отис. Актриса подчеркнула, что Рейнольдс всегда спешит домой — неважно, откуда.

«Промокший в грязи, с искусственной или настоящей кровью, в гриме, супергеройском костюме, балетках или клоунской раскраске — папа всегда возвращается домой», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт помирилась с Блейк Лайвли.