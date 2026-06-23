Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

В амплуа киноактера Ножкин дебютировал в 1968 году в роли разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана «Ошибка резидента», песня из которой «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла актеру всесоюзную известность и в качестве исполнителя.