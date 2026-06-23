Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России Михаил Ножкин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в союзе.
«22 июня 2026 года на 90-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937−2026)», — отмечается в сообщении.
В нем отмечается, что Ножкин был «истинным патриотом и гражданином». Его роли в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине, заметили в Гильдии актеров Союза.
«Михаил Иванович — автор Гимна “Бессмертного полка”, его авторские песни “Последний бой”, “Под городом Ржевом”, “Я люблю тебя, Россия” стали истинно народными и стали частью генетического кода российского народа. Дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в Бессмертном полку, который навсегда символ Победы, нашей Победы! Светлая память…» — подчеркнули там.
Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве, окончил строительный техникум и студию «Юность» Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Является автором песен разных жанров, многие его работы посвящены Великой Отечественной войне. Одна из наиболее известных песен Ножкина «Последний бой» прозвучала в кинофильме «Освобождение».
В амплуа киноактера Ножкин дебютировал в 1968 году в роли разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана «Ошибка резидента», песня из которой «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла актеру всесоюзную известность и в качестве исполнителя.