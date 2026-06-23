41-летняя Юлия Пересильд устроила фотосессию с лошадью на фоне цветущего сада ВДНХ. Кадрами актриса поделилась в личном блоге, а заодно приоткрыла завесу над своими планами на будущее.
Она призналась, что в старости видит себя дамой с яркой внешностью.
«Будучи веселой старушкой с фиолетовыми (это обязательно) волосами, я в своих мемуарах напишу про весну/лето 2026 года со всеми переживаниями и планами на будущее. А пока только скажу, что супернасыщенный трудовой период, когда хочется, чтобы все получилось так, как мечтается», — рассказала знаменитость.
Ранее Юлия Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко.