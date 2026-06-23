Артем Михалков: «герой нашего времени» в российском кино еще должен родиться

По его словам, подобные персонажи появляются тогда, когда точно отражают запросы общества и своего поколения. «Например, в фильме “Духless”, в котором я играл, появился персонаж, который “попал” в аудиторию. Книга была написана давно и, казалось бы, была не вполне актуальна. Но кино собралось легко, при небольшом количестве съемочных дней, и задело “нерв” поколения. Как “Брат” в свое время стал срезом эпохи», — отметил собеседник агентства.