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Артем Михалков сообщил о разработке сериала «Вожатый в запасе»

Работу ведет кинокомпания «1−2−3 продакшн»
Артем Михалков на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Артем Михалков на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кинокомпания «1−2−3 продакшн» ведет разработку сериала «Вожатый в запасе», для проекта уже написаны несколько эпизодов. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля молодого кино «Новое движение» режиссер Артем Михалков.

«Разрабатываем сериал “Вожатый в запасе”, несколько эпизодов уже написаны, к нему в качестве сценариста подключен Андрей Смиян. У него есть важные мысли, которые он отражает в своих проектах», — сказал Михалков.

По словам продюсера, работа над новым сериалом ведется параллельно с другими проектами компании.

«Еще один проект “Я призрак” Эмиля Никогосяна с Гариком Харламовым в главной роли. В картине очень интересный сценарий, ее съемки уже завершились, они были достаточно сложными», — отметил он.

Михалков также рассказал о работе над фильмом «Умка».

«У нас есть классические фильмы, например, “Умка”, над которым мы работаем уже третий год, надеюсь, в декабре зрители увидят это кино. Над графикой работает Александр Горохов, он использует широкий арсенал современных решений, в том числе CGI и ИИ. Но главное для нас то, что это классическое доброе кино, которое сделано с большой душой», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, компания ведет работу над проектом «Контора» Николая Лебедева по сценарию Михаила Зубко. «Это будет шпионский детектив, к съемкам которого планируем приступить в ближайшее время», — сообщил Михалков.