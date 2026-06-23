Артем Михалков сообщил о разработке сериала «Вожатый в запасе»

«У нас есть классические фильмы, например, “Умка”, над которым мы работаем уже третий год, надеюсь, в декабре зрители увидят это кино. Над графикой работает Александр Горохов, он использует широкий арсенал современных решений, в том числе CGI и ИИ. Но главное для нас то, что это классическое доброе кино, которое сделано с большой душой», — подчеркнул собеседник агентства.