«Ничего не хочет»: Бывшая жена актера Соловьева судится с ним из-за алиментов на дочек

Бывшая супруга актера Константина Соловьева Анастасия Ларина публично рассказала о разногласиях с артистом, связанных с жильем и содержанием детей.
Как передает Life.ru, в эфире шоу «Ты не поверишь!» Ларина сообщила, что после расставания осталась с двумя дочерьми в трехкомнатной квартире, приобретенной в ипотеку. По ее словам, сейчас все выплаты по кредиту она осуществляет самостоятельно.
«Первоначальный взнос у нас был пополам, потом платежи в браке из общего семейного бюджета. Сейчас плачу только я. Ежемесячная сумма — 135 тысяч. До 2039 года», — рассказала Ларина.
Как утверждает женщина, после нового брака актер потребовал компенсацию за свою долю в недвижимости. Речь, по ее словам, шла о 13 миллионах рублей.
Она также заявила, что ранее стороны обсуждали вариант соглашения, при котором размер выплат на детей был бы увеличен, а сумма компенсации за жилье составила бы шесть миллионов рублей. Однако позже договоренности не были реализованы.
По словам Лариной, сейчас Соловьев не поддерживает общение с дочерьми. Кроме того, она считает недостаточными алименты в размере 30 тысяч рублей на каждого ребенка.
Бывшая жена артиста уже обратилась в суд с требованием пересмотреть сумму выплат. Она также отметила, что после совершеннолетия младшей дочери квартиру, вероятно, придется продать и разделить средства между собственниками.
«Ничего не хочет, ничего не знает. Когда младшей дочке будет 18 лет, то будем продавать квартиру, половину отдавать ему», — заявила Ларина.