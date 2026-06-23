Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Ничего не хочет»: Бывшая жена актера Соловьева судится с ним из-за алиментов на дочек

Экс-жена Константина Соловьева потребовала увеличить алименты через суд
Константин Соловьев
Константин СоловьевИсточник: Legion-Media.ru

Бывшая супруга актера Константина Соловьева Анастасия Ларина публично рассказала о разногласиях с артистом, связанных с жильем и содержанием детей.

Как передает Life.ru, в эфире шоу «Ты не поверишь!» Ларина сообщила, что после расставания осталась с двумя дочерьми в трехкомнатной квартире, приобретенной в ипотеку. По ее словам, сейчас все выплаты по кредиту она осуществляет самостоятельно.

«Первоначальный взнос у нас был пополам, потом платежи в браке из общего семейного бюджета. Сейчас плачу только я. Ежемесячная сумма — 135 тысяч. До 2039 года», — рассказала Ларина.

Как утверждает женщина, после нового брака актер потребовал компенсацию за свою долю в недвижимости. Речь, по ее словам, шла о 13 миллионах рублей.

Она также заявила, что ранее стороны обсуждали вариант соглашения, при котором размер выплат на детей был бы увеличен, а сумма компенсации за жилье составила бы шесть миллионов рублей. Однако позже договоренности не были реализованы.

По словам Лариной, сейчас Соловьев не поддерживает общение с дочерьми. Кроме того, она считает недостаточными алименты в размере 30 тысяч рублей на каждого ребенка.

Бывшая жена артиста уже обратилась в суд с требованием пересмотреть сумму выплат. Она также отметила, что после совершеннолетия младшей дочери квартиру, вероятно, придется продать и разделить средства между собственниками.

«Ничего не хочет, ничего не знает. Когда младшей дочке будет 18 лет, то будем продавать квартиру, половину отдавать ему», — заявила Ларина.