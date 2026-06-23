Режиссер Александр Котт представил в Софии военную драму «Ангелы Ладоги»

До этого в интервью ТАСС режиссер рассказал, что был вдохновлен сценарием картины. «Меня вдохновили буера и невероятно красивая картинка, когда яхта на коньках под девятиметровыми парусами мчится по льду. Мне стало это интересно, а погрузившись в тему я узнал, что военных буеров не было, но было народное творчество, был в Ленинграде педагог и поклонник парусного спорта Николай Людевиг, который перестроил спортивные буера под войсковые нужды. Дав возможность даже по тонкому льду доставлять в войска необходимое оборудование, продовольствие, боеприпасы и другие грузы. Мы видели его чертежи и, работая над фильмом, успешно построили прототипы. Было невероятное ощущение, когда буер военного времени, пошел по льду в наше время», — рассказал режиссер.