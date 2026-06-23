Режиссер Александр Котт представил в Софии военную драму «Ангелы Ладоги»

СОФИЯ, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Военная драма «Ангелы Ладоги» впервые представлена в Софии 22 июня, в День памяти и скорби. Как сообщает корреспондент ТАСС, российский режиссер Александр Котт лично прилетел в Софию на встречу с болгарскими зрителями, вместе с ними гостями премьеры в Русском доме стали российские дипломаты во главе с Элеонорой Митрофановой и дипломаты посольства Белоруссии.
Руководитель сектора кино Русского дома Владимир Ястреба отметил, что показ фильма «Ангелы Ладоги» является событием уникальным. «Сегодняшний фильм — уникальное событие для Русского дома, мы следим за новинками российского киноэкрана и стремимся показать нашим зрителям самые лучшие новые фильмы, но обычно ждать приходится от года и больше, но сегодня, впервые в нашей истории, премьера фильма в Болгарии состоялась всего лишь спустя два месяца после ее премьеры в Москве», — рассказал он, предоставляя слово Котту.
«Я достаточно много снимал фильмов о Великой Отечественной войне — это “Конвой PQ-17”, “Брестская крепость”, “Седьмая симфония”, но всегда, говоря об этом, открываешь какие-то новые истории. После “Симфонии”, я решил, что тема войны для меня закрыта, но когда узнал об “Ангелах Ладоги”, о неизвестной странице истории, которая в большей степени рассказывает не о войне, а о дружбе, я взялся за этот материал и сегодня с удовольствием вам его представляю», — сказал Котт перед началом кинопоказа.
Вдохновлен сценарием
До этого в интервью ТАСС режиссер рассказал, что был вдохновлен сценарием картины. «Меня вдохновили буера и невероятно красивая картинка, когда яхта на коньках под девятиметровыми парусами мчится по льду. Мне стало это интересно, а погрузившись в тему я узнал, что военных буеров не было, но было народное творчество, был в Ленинграде педагог и поклонник парусного спорта Николай Людевиг, который перестроил спортивные буера под войсковые нужды. Дав возможность даже по тонкому льду доставлять в войска необходимое оборудование, продовольствие, боеприпасы и другие грузы. Мы видели его чертежи и, работая над фильмом, успешно построили прототипы. Было невероятное ощущение, когда буер военного времени, пошел по льду в наше время», — рассказал режиссер.
Пронзительное кино
Публика в Болгарии тепло приняла картину, лучше всего впечатления о фильме передала Митрофанова. «После этого фильма очень сложно говорить. Фильм получился очень трогательным. Очень живыми показаны обычные человеческие эмоции героев, что не часто удается увидеть в современных фильмах про войну, где многое гипертрофированно. А тут получилось иначе, герои боятся, но несмотря ни на что, делают свою работу. Именно эти чувства делают фильм живым, трогательным и пронзительным», — сказала дипломат.
От имени всех зрителей Митрофанова поблагодарила Котта за болгарскую премьеру современного российского военного фильма, который рассказывает об отряде молодых спортсменов-буеристов, выполняющих миссию по доставке боеприпасов по тонкому, еще не схватившемуся льду зимой 1941 года. Постепенно миссия превращается в операцию по спасению детей-сирот, которых не успели эвакуировать из блокадного Ленинграда.