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Режиссер Александр Котт представил в Софии военную драму «Ангелы Ладоги»

Фильм рассказывает об отряде молодых спортсменов-буеристов, выполняющих миссию по доставке боеприпасов по тонкому льду зимой 1941 года

СОФИЯ, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Военная драма «Ангелы Ладоги» впервые представлена в Софии 22 июня, в День памяти и скорби. Как сообщает корреспондент ТАСС, российский режиссер Александр Котт лично прилетел в Софию на встречу с болгарскими зрителями, вместе с ними гостями премьеры в Русском доме стали российские дипломаты во главе с Элеонорой Митрофановой и дипломаты посольства Белоруссии.

Руководитель сектора кино Русского дома Владимир Ястреба отметил, что показ фильма «Ангелы Ладоги» является событием уникальным. «Сегодняшний фильм — уникальное событие для Русского дома, мы следим за новинками российского киноэкрана и стремимся показать нашим зрителям самые лучшие новые фильмы, но обычно ждать приходится от года и больше, но сегодня, впервые в нашей истории, премьера фильма в Болгарии состоялась всего лишь спустя два месяца после ее премьеры в Москве», — рассказал он, предоставляя слово Котту.

Александр Котт
Александр КоттИсточник: Legion-Media.ru

«Я достаточно много снимал фильмов о Великой Отечественной войне — это “Конвой PQ-17”, “Брестская крепость”, “Седьмая симфония”, но всегда, говоря об этом, открываешь какие-то новые истории. После “Симфонии”, я решил, что тема войны для меня закрыта, но когда узнал об “Ангелах Ладоги”, о неизвестной странице истории, которая в большей степени рассказывает не о войне, а о дружбе, я взялся за этот материал и сегодня с удовольствием вам его представляю», — сказал Котт перед началом кинопоказа.

Вдохновлен сценарием

Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

До этого в интервью ТАСС режиссер рассказал, что был вдохновлен сценарием картины. «Меня вдохновили буера и невероятно красивая картинка, когда яхта на коньках под девятиметровыми парусами мчится по льду. Мне стало это интересно, а погрузившись в тему я узнал, что военных буеров не было, но было народное творчество, был в Ленинграде педагог и поклонник парусного спорта Николай Людевиг, который перестроил спортивные буера под войсковые нужды. Дав возможность даже по тонкому льду доставлять в войска необходимое оборудование, продовольствие, боеприпасы и другие грузы. Мы видели его чертежи и, работая над фильмом, успешно построили прототипы. Было невероятное ощущение, когда буер военного времени, пошел по льду в наше время», — рассказал режиссер.

Пронзительное кино

Публика в Болгарии тепло приняла картину, лучше всего впечатления о фильме передала Митрофанова. «После этого фильма очень сложно говорить. Фильм получился очень трогательным. Очень живыми показаны обычные человеческие эмоции героев, что не часто удается увидеть в современных фильмах про войну, где многое гипертрофированно. А тут получилось иначе, герои боятся, но несмотря ни на что, делают свою работу. Именно эти чувства делают фильм живым, трогательным и пронзительным», — сказала дипломат.

Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

От имени всех зрителей Митрофанова поблагодарила Котта за болгарскую премьеру современного российского военного фильма, который рассказывает об отряде молодых спортсменов-буеристов, выполняющих миссию по доставке боеприпасов по тонкому, еще не схватившемуся льду зимой 1941 года. Постепенно миссия превращается в операцию по спасению детей-сирот, которых не успели эвакуировать из блокадного Ленинграда.