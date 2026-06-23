Личная жизнь Игоря Петренко не раз становилась предметом обсуждения. Актер был дважды женат. Его первым браком стал союз с актрисой Ириной Леоновой, однако детей у пары не было. Позже Петренко женился на Екатерине Климовой, с которой прожил почти десять лет. В этом браке родились двое сыновей — Матвей и Корней.