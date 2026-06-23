Личная жизнь Игоря Петренко не раз становилась предметом обсуждения. Актер был дважды женат. Его первым браком стал союз с актрисой Ириной Леоновой, однако детей у пары не было. Позже Петренко женился на Екатерине Климовой, с которой прожил почти десять лет. В этом браке родились двое сыновей — Матвей и Корней.
После развода с Климовой актер связал свою жизнь с Кристиной Бродской. У супругов появились три дочери — София-Каролина, Мария и Ева. Несмотря на насыщенный рабочий график и развод со второй женой, Петренко неоднократно говорил, что старается принимать активное участие в жизни всех своих детей и уделять каждому из них время.
Сын Матвей
Старший сын Игоря Петренко и Екатерины Климовой Матвей родился 21 ноября 2006 года. В 2026 году ему исполняется 20 лет. После развода родителей в 2014 году он вместе с младшим братом Корнеем остался жить с матерью.
Долгое время Матвей не стремился к публичности, хотя нередко появлялся на фотографиях в социальных сетях Екатерины Климовой. Повзрослев, он решил попробовать себя в актерской профессии. По словам актрисы, сначала сын мечтал о военной карьере, но из-за наследственного заболевания сетчатки глаз отказался от этих планов. Матвей поступил в Театральную школу Олега Табакова, где начал осваивать актерское мастерство.
В 2024 году Матвей дебютировал на сцене театра «Современник», сыграв в спектакле «Страсти по Бумбарашу». Екатерина Климова признавалась, что очень переживала за сына перед премьерой, но осталась довольна его работой.
Сын Корней
Корней Петренко — младший сын Игоря Петренко и Екатерины Климовой, родился в 2008 году. После развода родителей Корней остался жить с матерью, но продолжил общение и с отцом. В 2026 году он заканчивает школу и готовится к поступлению в вуз.
Корней интересуется IT-сферой, программированием и цифровыми технологиями, также рассматривает направления, связанные с разработкой и гейм-дизайном. При этом он не ведет публичную жизнь и старается не попадать в поле зрения СМИ.
Дочери Софья-Каролина, Мария и Ева
Дочери Игоря Петренко и Кристины Бродской — София-Каролина, Мария и Ева. София-Каролина родилась 24 декабря 2014 года, Мария — 30 января 2017 года, Ева — 20 января 2019 года. Иногда они появляются вместе с родителями на публичных мероприятиях: на премьерах и светских выходах девочки ведут себя сдержанно и к вниманию камер относятся застенчиво.
В семье есть небольшой общий блог, где время от времени публикуются домашние фотографии. По этим кадрам видно, что жизнь семьи проходит спокойно и без излишней публичности, с акцентом на домашнюю атмосферу.
Игорь Петренко признается, что из-за плотного графика не всегда может проводить с детьми столько времени, сколько хотел бы, но особенно ценит моменты, когда удается быть вместе — прогулки, разговоры и обычное семейное время.
Появляются ли дети Игоря Петренко на публике
Сыновья актера живут непубличной жизнью, но уже пробуют себя в разных направлениях. Матвей интересуется актерской профессией и участвовал в театральных постановках. Корней учится в школе и пока выбирает, чем будет заниматься дальше.
Дочери Игоря Петренко — София-Каролина, Мария и Ева — иногда появляются вместе с родителями на премьерах и других мероприятиях. На публике девочки ведут себя спокойно, но иногда стесняются камер.