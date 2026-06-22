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Сара Джессика Паркер трогательно поздравила дочерей-близнецов с 17-летием

Сара Джессика Паркер обратилась к дочерям‐близнецам в день их рождения
Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер с дочерями Табитой и Марион
Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер с дочерями Табитой и МарионИсточник: Legion-Media.ru

Сара Джессика Паркер поделилась с поклонниками теплыми моментами семейной жизни. Звезда сериала «Секс в большом городе» опубликовала в личном блоге серию ностальгических фотографий, посвященных совершеннолетию ее дочерей-близнецов Марион Лоретты и Табиты. На снимках запечатлены яркие эпизоды из жизни девушек.

Сара Джессика Паркер с дочерями, фото: соцсети
Сара Джессика Паркер с дочерями, фото: соцсети

В подписи к публикации актриса обратилась к наследницам с проникновенными словами: «Сегодня вам 17. Вы мудрые, добрые, счастливые, прекрасно находите свой путь, смешные, преданные подруги и любимые дочери. С днем рождения, дорогие Лоретта и Табита! С восхищением и всей моей любовью. XXX, мама».

Дочери Сары Джессики Паркер, фото: соцсети
Дочери Сары Джессики Паркер, фото: соцсети

Сара Джессика Паркер и ее супруг Мэттью Бродерик состоят в браке с 1997 года. У пары трое детей. Старший сын Джеймс родился в 2002 году, а близнецы появились на свет в 2009-м с помощью суррогатного материнства.

Дочери Сары Джессики Паркер, фото: соцсети
Дочери Сары Джессики Паркер, фото: соцсети

Семья предпочитает не афишировать личную жизнь, однако Джеймс ведет аккаунт в соцсети и время от времени публикует семейные кадры. В мае этого года многодетные родители отметили 29-ю годовщину свадьбы. В честь этой даты Сара Джессика Паркер обратилась к мужу в личном блоге, выложив совместные архивные снимки.