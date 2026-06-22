Семья предпочитает не афишировать личную жизнь, однако Джеймс ведет аккаунт в соцсети и время от времени публикует семейные кадры. В мае этого года многодетные родители отметили 29-ю годовщину свадьбы. В честь этой даты Сара Джессика Паркер обратилась к мужу в личном блоге, выложив совместные архивные снимки.