Экс-возлюбленная Павла Табакова залезла на стремянку в одном белье

Актриса Софья Синицына опубликовала в соцсети откровенные фото. Звезда драмы «Чистые» позировала в белье на стремянке, дополнив образ мюлями на высокой шпильке.
Артистка в 2020 году стала матерью. Она растит дочь Мию от своего коллеги Павла Табакова. Пара рассталась еще до рождения ребенка. По словам Синицыной, экс-возлюбленный финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По мнению артистки, внешне Миа похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее.
Синицына быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. Однако похудение не далось ей легко, несмотря на молодость и хорошую генетику. Актриса подчеркивала, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свою фигуру. По словам Синицыной, недовольные женщины периодически оскорбляют ее, называя «девушкой легкого поведения», однако она не обращает на это внимания.