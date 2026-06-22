Экс-возлюбленная Павла Табакова залезла на стремянку в одном белье

Артистка в 2020 году стала матерью. Она растит дочь Мию от своего коллеги Павла Табакова. Пара рассталась еще до рождения ребенка. По словам Синицыной, экс-возлюбленный финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками. Звезда отмечала, что у дочери есть все шансы стать актрисой. По мнению артистки, внешне Миа похожа на родственников по отцовской линии, но характер унаследовала от нее.