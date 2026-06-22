Экипаж МКС поприветствовал участников кинофестиваля «День Победы»

«Мы знаем, что сегодня в самом центре России стартует пятый международный кинофестиваль “День Победы”, приветствуем всех участников и зрителей кинофестиваля! У космонавтики и кинематографа много общего, нас объединяет главное — это смелость, бесконечный поиск нового и открытие удивительных миров», — сказали члены экипажа в видеообращении.