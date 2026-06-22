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Экипаж МКС поприветствовал участников кинофестиваля «День Победы»

Члены экипажа МКС поприветствовали участников кинофестиваля «День Победы»
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поприветствовали участников V кинофестиваля «День Победы», отметив, что у космоса и кинематографа много общего, а объединяющей силой двух сфер является смелость.

Церемония открытия V Кинофестиваля «День Победы» проходит в Музее Победы в Москве в воскресенье, 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Мы знаем, что сегодня в самом центре России стартует пятый международный кинофестиваль “День Победы”, приветствуем всех участников и зрителей кинофестиваля! У космонавтики и кинематографа много общего, нас объединяет главное — это смелость, бесконечный поиск нового и открытие удивительных миров», — сказали члены экипажа в видеообращении.

Космонавты отметили, что когда они смотрят на планету из иллюминатора, то видят ее без границ, как одно единое целое — так и фестиваль «День Победы» объединяет кинематографистов и зрителей из самых разных стран.

«География вашего киносмотра в этом году расширилась: Армения, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Болгария, Беларусь, Республика Сербская, Босния и Герцеговина. Новый рекорд фестиваля — 364 заявки от кинематографистов. Вы пишете достоверную летопись нашей страны, бережно сохраняете историю, рассказываете о сегодняшних защитниках и создаете картины о Великой Отечественной войне», — добавили они.

Кудь-Сверчков, Микаев и Федяев также пожелали победы сильнейшим, а всем участникам — и дальше открывать новое и находить истину в творческих спорах на протяжении всех дней фестиваля.

«Желаем всем вам и тем, кто снимает фильмы, и тем, кто в зрительном зале — настоящего большого кино», — заключили космонавты.