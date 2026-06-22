В Москве в пятый раз открылся кинофестиваль «День Победы»

«Тема Великой Отечественной войны неисчерпаема, а сейчас у нас еще и тема СВО, которая дает огромное поле для творческих проектов. Это огромный ресурс для всех художников. У нас подрастает серьезное поколение кинематографистов, которые не боятся браться за эти темы и делают хорошее кино. Многие фильмы останутся в истории, и я уверен, что их будут пересматривать снова и снова», — подчеркнул автор и художественный руководитель кинофестиваля, режиссер Максим Кузнецов.