В Москве в пятый раз открылся кинофестиваль «День Победы»

ТАСС, 22 июня. Торжественная церемония открытия Пятого международного кинофестиваля «День Победы» (12+) состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В ходе нее прошло вручение специального приза летчика-космонавта Сергея Авдеева «За взлет в искусстве», сообщила пресс-служба фестиваля.
«Тема Великой Отечественной войны неисчерпаема, а сейчас у нас еще и тема СВО, которая дает огромное поле для творческих проектов. Это огромный ресурс для всех художников. У нас подрастает серьезное поколение кинематографистов, которые не боятся браться за эти темы и делают хорошее кино. Многие фильмы останутся в истории, и я уверен, что их будут пересматривать снова и снова», — подчеркнул автор и художественный руководитель кинофестиваля, режиссер Максим Кузнецов.
Отмечается, что оценивать конкурсные работы фестиваля в этом году предстоит профессиональному и зрительскому жюри под председательством народного артиста России, актера и режиссера Андрея Соколова.
Как рассказали в пресс-службе, украшением вечера стало выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста Республики Башкортостан полковника Азата Шахмухаметова.
Кроме того, прошло вручение специального приза летчика-космонавта Сергея Авдеева «За взлет в искусстве». На церемонии открытия Авдеев лично вручил эту награду Образцово-показательному оркестру войск Национальной гвардии РФ лично полковнику Азату Шахмухаметову.
О фестивале
Организатором фестиваля выступает киностудия «Контраст» при содействии Союза кинематографистов России. Всего в этом году поступило 364 заявки из 9 стран, а в конкурсную программу вошли 88 фильмов. Показы охватят более 70 площадок по всей стране, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Самарскую область и Пермский край.
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