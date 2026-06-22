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Лиза Арзамасова поразила поклонников фото в топе и юбке

31-летняя звезда «Папиных дочек» примерила эффектный образ
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Лиза Арзамасова
Лиза АрзамасоваИсточник: Пресс-служба

Актриса Елизавета Арзамасова порадовала подписчиков фото в элегантном образе. На снимке 31-летняя звезда стоит у деревянного стола в эффектном черном наряде. На ней черный топ с длинным рукавом и юбка того же цвета. 

Поклонники тут же отреагировали на публикацию. Они засыпали звезду комплиментами: «В стиле Сальвадора Дали», «Неотразимая Лиза. Очень красивая!», «Прекрасный образ». 

Лиза Арзамасова / фото: соцсети
Лиза Арзамасова / фото: соцсети

Арзамасова получила известность благодаря комедийному сериалу «Папины дочки». Актриса замужем за фигуристом Ильей Авербухом. Вместе они воспитывают сына Льва и дочку Лию, а недавно в их доме появился четвероногий друг — пес по кличке Лаки. Арзамасовой удается успешно совмещать материнство и работу. 

Ранее актриса объяснила, почему не заставляет сына заниматься музыкой. 