Актриса Елизавета Арзамасова порадовала подписчиков фото в элегантном образе. На снимке 31-летняя звезда стоит у деревянного стола в эффектном черном наряде. На ней черный топ с длинным рукавом и юбка того же цвета.
Поклонники тут же отреагировали на публикацию. Они засыпали звезду комплиментами: «В стиле Сальвадора Дали», «Неотразимая Лиза. Очень красивая!», «Прекрасный образ».
Арзамасова получила известность благодаря комедийному сериалу «Папины дочки». Актриса замужем за фигуристом Ильей Авербухом. Вместе они воспитывают сына Льва и дочку Лию, а недавно в их доме появился четвероногий друг — пес по кличке Лаки. Арзамасовой удается успешно совмещать материнство и работу.
Ранее актриса объяснила, почему не заставляет сына заниматься музыкой.