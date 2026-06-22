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Экс-супруга Тоби Магуайра родила дочь от сына нигерийского миллиардера

Дженнифер Мейер родила дочь от сына миллиардера из Нигерии
Тоби Магуайр и Дженнифер Майер
Тоби Магуайр и Дженнифер МайерИсточник: Legion-Media.ru

Бывшая жена звезды «Человека‑паука» Тоби Магуайра — Дженнифер Мейер — родила дочь от сына миллиардера из Нигерии. 49‑летняя дизайнер украшений опубликовала в соцсетях фото своего жениха Джеффа Огунлеси, который держит на руках малышку.

«Идеальный месяц с нашей идеальной девочкой. Мы любим тебя больше всего на свете», — подписала она пост.

Дженнифер намекнула, что дочь родилась в мае, но точную дату не назвала — как и имя ребенка. У нее уже есть двое детей от Магуайра — 19‑летняя Руби и 17‑летний Отис.

О беременности Мейер объявила в декабре прошлого года.

Джефф Огунлеси — основатель Ogunlesi Group. Он из состоятельной семьи: его отец, нигерийский юрист и инвестиционный банкир Адебайо Огунлеси, по данным СМИ, обладает состоянием в 2,3 миллиарда долларов.

Напомним, Мейер и Магуайр познакомились в 2003 году на съемках фильма «Фаворит», поженились в 2007‑м на Гавайях, а в 2016‑м объявили о расставании.

Развод затянулся ещё на несколько лет — его оформили окончательно в 2020 году.

При этом экс‑супруги сохранили тёплые отношения: в подкастах Дженнифер не раз называла Тоби своим лучшим другом и «самым щедрым» человеком, а также отмечала, что он — превосходный отец.

По её словам, развод стал для неё «одним из величайших учителей», научив терпению и умению оставаться на связи ради детей. Более того, Дженнифер успела познакомить с бывшим нового избранника — в прошлом месяце, как пишет Daily Mail, Мейер, Магуайр и Огунлеси вместе поужинали в Беверли‑Хиллз.