Экс-супруга Тоби Магуайра родила дочь от сына нигерийского миллиардера

По её словам, развод стал для неё «одним из величайших учителей», научив терпению и умению оставаться на связи ради детей. Более того, Дженнифер успела познакомить с бывшим нового избранника — в прошлом месяце, как пишет Daily Mail, Мейер, Магуайр и Огунлеси вместе поужинали в Беверли‑Хиллз.