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Netflix снимет полнометражный фильм по мотивам «Улицы Сезам»

Компания обошла Universal и Warner Bros в борьбе за права на экранизацию
Кадр из шоу «Улица Сезам»
Кадр из шоу «Улица Сезам»Источник: Legion-Media.ru

Netflix снимет полнометражный фильм по мотивам культового детского шоу «Улица Сезам». Компания обошла Universal и Warner Bros в борьбе за права на экранизацию, пишет The Hollywood Reporter.

Производством займется студия Rideback, которая ранее выпустила кассовые хиты «Лило и Стич» и «Аладдин». У студии уже есть опыт работы с создателями шоу — Sesame Workshop — над анимационным проектом. Правообладатели выступят продюсерами новой картины.

«Улица Сезам» — образовательная программа для дошкольников, впервые вышедшая в эфир в США в 1969 году. В России шоу показывали в 1999—2003 и 2005−2007 годах. Проект задумывался как ответ на социальное неравенство: создатели хотели дать всем детям равный доступ к базовым навыкам чтения и счета.