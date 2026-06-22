«Улица Сезам» — образовательная программа для дошкольников, впервые вышедшая в эфир в США в 1969 году. В России шоу показывали в 1999—2003 и 2005−2007 годах. Проект задумывался как ответ на социальное неравенство: создатели хотели дать всем детям равный доступ к базовым навыкам чтения и счета.