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45-летний Маколей Калкин о своем опыте отцовства: «Быть папой бывает нелегко»

Звезда фильма «Один дома» написал откровенный пост в День отца
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Маколей Калкин
Маколей КалкинИсточник: Reuters

45-летний Маколей Калкин, известный по роли в фильме «Один дома», честно рассказал о своем опыте отцовства. В День отца актер опубликовал в соцсетях откровенный пост. Он признался, что быть папой — задача не из легких, но он выкладывается по полной.

«Быть папой бывает нелегко. Вот это все: умывание, вытирание носов, подтирание задниц, часовые ванны, приготовление десяти ужинов, которые никто не съест, и ответы на все вопросы в мире. Я не идеален. Я всего лишь папа. Неважно. Все обретает смысл, когда мои мальчики мастерят мне медведя. Спасибо вам, ребята. И спасибо тебе, Бренда, за все. Без тебя я не был бы отцом. Я не смог бы стать отцом без тебя», — признался Калкин. 

Маколей Калкин и Бренда Сонг
Маколей Калкин и Бренда СонгИсточник: Legion-Media

У Калкина и его возлюбленной Бренды Сонг растут двое сыновей — Дакота и Карсон. Старшего мальчика назвали в честь покойной сестры актера. Она трагически погибла в 2008 году в автомобильной аварии.

Ранее Маколей Калкин отметил 9‐летие отношений с возлюбленной. 