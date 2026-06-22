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Появились подробности о госпитализации актрисы Екатерины Волковой

Актрису Екатерину Волкову госпитализировали с признаками острого синусита
Екатерина Волкова, фото: Ирина Полярная
Екатерина Волкова, фото: Ирина Полярная

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова была госпитализирована с признаками острого синусита, после лечения отмечен регресс симптомов, сообщил РИА Новости врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов.

Двадцать первого июня Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали, но не уточнила причины.

«Пациентка госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита, выраженным болевым синдромом. На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности», — сказал он, говоря о причине госпитализации артистки.