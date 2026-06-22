Появились подробности о госпитализации актрисы Екатерины Волковой

«Пациентка госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита, выраженным болевым синдромом. На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности», — сказал он, говоря о причине госпитализации артистки.