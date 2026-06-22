Умер звезда сериала «Доктор Кто» Дэвид Дейкер

В 1970-х и 1980-х актер активно участвовал в британских телесериалах, в частности, снялся в культовом «Докторе Кто»: в эпизоде «Воин времени» он сыграл бандита Иронгрона, а в «Кошмаре Эдема» — капитана Ригга. Всего фильмография Дейкера насчитывает более ста работ, включая такие проекты, как «Улица коронации», «О, счастливчик», «Черная мельница», «Овсянка», «Дуракам везет» и другие.