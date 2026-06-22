Урсула Корберо и Чино Дарин встретились на съемочной площадке телесериала «Посольство». Их роман длится уже девять лет, однако пара так и не решилась на официальную регистрацию брака. Несмотря на это, актриса не раз признавалась партнеру в любви. Она говорила, что ей невероятно повезло встретить такого замечательного человека, который стал для нее целой Вселенной. По словам знаменитости, в их доме всегда царят любовь и полная поддержка. Корберо уверена, что Чино станет великолепным отцом для их общего сына.