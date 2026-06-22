Звезда сериала «Бумажный дом» Урсула Корберо показала поклонникам трогательный кадр с прогулки. Актриса засняла своего возлюбленного, аргентинца Чино Дарина, с их маленьким сыном.
Четырехмесячный Данте мирно уснул прямо в слинге на груди у отца, пока семья гуляла на свежем воздухе. Корберо опубликовала это видео в личном блоге.
«Мое сердце тает», — написала она в подписи к ролику. Напомним, что новость о беременности актрисы появилась в сентябре 2025 года. Тогда знаменитость выложила снимок, на котором позировала в белом шелковом мини-платье. Наряд подчеркивал округлившийся живот. Сама Урсула тогда пошутила, уточнив, что это не работа нейросети, а самая настоящая реальность. В 36 лет актриса впервые стала матерью.
Урсула Корберо и Чино Дарин встретились на съемочной площадке телесериала «Посольство». Их роман длится уже девять лет, однако пара так и не решилась на официальную регистрацию брака. Несмотря на это, актриса не раз признавалась партнеру в любви. Она говорила, что ей невероятно повезло встретить такого замечательного человека, который стал для нее целой Вселенной. По словам знаменитости, в их доме всегда царят любовь и полная поддержка. Корберо уверена, что Чино станет великолепным отцом для их общего сына.