«Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных» получат продолжения

«Эти два фильма нравятся не только мне, но и нашим авторам. Вся студия их просто обожает, и сейчас мы активно над ними работаем. Нам потребовалось немало времени, чтобы вернуться к “Тайной жизни домашних животных”», — поделился Меледандри.