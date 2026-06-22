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«Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных» получат продолжения

Работа над мультфильмами уже началась

Студия Illumination официально запустила в разработку третьи части анимационных хитов «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных». Об этом сообщил глава кинокомпании Крис Меледандри.

По его словам, команда долго искала идеальный сценарий для продолжения истории о питомцах, и теперь подходящая идея наконец найдена.

«Эти два фильма нравятся не только мне, но и нашим авторам. Вся студия их просто обожает, и сейчас мы активно над ними работаем. Нам потребовалось немало времени, чтобы вернуться к “Тайной жизни домашних животных”», — поделился Меледандри.

Обе франшизы стартовали в 2016 году и завоевали мировую популярность. Музыкальная комедия «Зверопой» о предприимчивой коале Бастере Муне получила сиквел в 2021 году. В свою очередь, вторая часть приключений домашних животных вышла на экраны в 2019 году. Сроки релиза новых анимационных лент студия объявит позже.