Фильм «К себе нежно» откроет 32-й фестиваль «Литература и кино» в Гатчине

Программа фестиваля универсальна и очень разнообразна, она включает и художественное, и документальное, и семейное кино, отметил президент кинофестиваля заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков. Зрителей ждут не только конкурсные кинопоказы, но и творческие встречи с режиссерами, актерами и писателями, в их числе — Сергей Мигицко, Елена Цыплакова, Эмилия Спивак, Александр Галибин, Ольга Прокофьева, Дмитрий Емец, Анна и Сергей Литвиновы. Мероприятия фестиваля пройдут в кинотеатре «Победа», гатчинском Доме культуры и в библиотеках города.