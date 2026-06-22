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Риз Уизерспун и другие звезды «Блондинки в законе» воссоединились спустя 25 лет

Актрисы встретились на презентации приквела культовой комедии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media

В Нью-Йорке прошла масштабная встреча звезд культовой комедии «Блондинка в законе». Повод двойной: 25 лет с момента выхода фильма и презентация приквела комедии — сериала под названием «Эль».

На красной дорожке собрался каст культового фильма. Главной героиней вечера стала 50-летняя Риз Уизерспун, которая в фильме сыграла студентку Гарварда Эль Вудс. Фотографы запечатлели Уизерспун с молодой актрисой Лекси Минетри, которой досталась роль юной Эль в новом сериале. 

Лекси Минетри и Риз Уизерспун
Лекси Минетри и Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Также на мероприятии появились Дженнифер Кулидж, Эли Лартер и Сэльма Блэр. Последняя с 2018 года борется с рассеянным склерозом.

Дженнифер Кулидж
Дженнифер КулиджИсточник: Legion-Media.ru
Сэльма Блэр
Сэльма БлэрИсточник: Legion-Media.ru

К актерам оригинальной ленты присоединились звезды приквела. Сериал «Эль» выйдет 1 июля 2026 года. Он расскажет о школьных годах главной героини. 

Ранее стали известны подробности нового романа Риз Уизерспун. 