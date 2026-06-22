«Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки выйдет в 4K-реставрации

Мультфильм рассказывает о молодой ведьме Кики. Девочка должна прожить среди людей определенное время. В 13 лет она и кот Дзидзи отправляются в город, где знакомятся с пекарем, который помогает ей начать собственное дело — экстренную службу доставки.