61-летняя Сандра Буллок написала трогательный пост в День отца. Она поделилась кадрами со своим папой Джоном, который ушел из жизни восемь лет назад. Ему было 93 года. Почти одновременно с ним ушли две любимые собаки актрисы. Сандра Буллок тяжело переживала эти потери и делилась своей болью с подписчиками в соцсетях.