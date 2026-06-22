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Сандра Буллок трогательно обратилась к умершему папе: «Любил больше всего на свете»

Актриса поделилась кадрами из семейного архива
Соня Жарова
Автор Кино Mail
сандра буллок
сандра буллокИсточник: Legion-Media

61-летняя Сандра Буллок написала трогательный пост в День отца. Она поделилась кадрами со своим папой Джоном, который ушел из жизни восемь лет назад. Ему было 93 года. Почти одновременно с ним ушли две любимые собаки актрисы. Сандра Буллок тяжело переживала эти потери и делилась своей болью с подписчиками в соцсетях.

На фото, опубликованных актрисой, Джон запечатлен ней и внуками — приемными детьми дочери Луисом и Лейлой. 

Сандра Буллок с отцом / фото: соцсети
Сандра Буллок с отцом / фото: соцсети
Отец Сандры Буллок с внуками / фото: соцсети
Отец Сандры Буллок с внуками / фото: соцсети

«С днем небесного отца, папочка», — подписала Буллок архивные снимки.

В галерею попали и фотографии Джона времен военной службы. 

«Он любил меня, даже когда я была готом… Любил больше всего на свете… И полюбил нашу страну в 18 лет», — добавила звезда.

Отец Сандры Буллок / фото: соцсети
Отец Сандры Буллок / фото: соцсети

Ранее Буллок показала редкое фото со своими приемными детьми.