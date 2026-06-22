61-летняя Сандра Буллок написала трогательный пост в День отца. Она поделилась кадрами со своим папой Джоном, который ушел из жизни восемь лет назад. Ему было 93 года. Почти одновременно с ним ушли две любимые собаки актрисы. Сандра Буллок тяжело переживала эти потери и делилась своей болью с подписчиками в соцсетях.
На фото, опубликованных актрисой, Джон запечатлен ней и внуками — приемными детьми дочери Луисом и Лейлой.
«С днем небесного отца, папочка», — подписала Буллок архивные снимки.
В галерею попали и фотографии Джона времен военной службы.
«Он любил меня, даже когда я была готом… Любил больше всего на свете… И полюбил нашу страну в 18 лет», — добавила звезда.
Ранее Буллок показала редкое фото со своими приемными детьми.