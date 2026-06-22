«Блюз, основанный на историях, дошедших от Западной Африки до американского Юга, стал свидетельством несломленного человеческого духа, звучанием прошлого и настоящего Америки и сердцебиением культуры, которая отказывалась быть забытой», — говорится в заявлении актера.