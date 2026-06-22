Звезда «Побега из Шоушенка» Морган Фриман выступит продюсером альбома из 12 песен, посвященного столетней истории блюза, сообщает The Hollywood Reporter.
Проект получил название «Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience». Фриман также выступит в нем рассказчиком. Альбом выйдет 7 августа на лейбле Decca Records.
«Блюз, основанный на историях, дошедших от Западной Африки до американского Юга, стал свидетельством несломленного человеческого духа, звучанием прошлого и настоящего Америки и сердцебиением культуры, которая отказывалась быть забытой», — говорится в заявлении актера.
В записи приняли участие как легендарные, так и современные блюзовые музыканты, включая Тадж-Махала, Кеба Мо и Шемекию Коупленд.
Альбом открывается композицией Блайнд Уилли Джонсона «Dark Was the Night, Cold Was the Ground» и охватывает всю историю жанра — от дельты Миссисипи до наших дней.
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