Ирина Шейк выступила перед студентами в дискуссионном клубе при Оксфордском университете. О своем участии в мероприятии супермодель рассказала в личном блоге.
На встрече Шейк обсудила со слушателями, как цифровые медиа меняют мир моды, а также поделилась подробностями собственного карьерного пути.
Для выхода в свет знаменитость выбрала черный жакет с декольте, широкие брюки того же оттенка и босоножки на каблуках. Волосы она оставила распущенными и уложенными, а макияж сделала в естественных тонах.
«Благодарю “Оксфорд Юнион” и Оксфордский университет за возможность поделиться своей историей. Я безмерно благодарна за теплый прием, содержательные беседы и незабываемые моменты», — написала звезда.
4 июня Шейк также побывала на вечеринке бренда Desigual. Мероприятие прошло на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Для закрытого светского вечера супермодель надела шоколадный топ и мини-юбку, расшитые пайетками. Образ дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги. Волосы знаменитости уложили в локоны, а в макияже сделали акцент на черные стрелки.