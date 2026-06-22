4 июня Шейк также побывала на вечеринке бренда Desigual. Мероприятие прошло на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Для закрытого светского вечера супермодель надела шоколадный топ и мини-юбку, расшитые пайетками. Образ дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги. Волосы знаменитости уложили в локоны, а в макияже сделали акцент на черные стрелки.