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Стало известно, куда пропал русский двойник Леонардо ДиКаприо

Роман Бурцев пока не знает, вернется ли в медиаполе
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Леонардо Дикаприо
Леонардо ДикаприоИсточник: Legion-Media

Двойник Леонардо ДиКаприо из Подольска внезапно исчез из поля зрения аудитории — он пропал из соцсетей и перестал появляться на экранах. Оказывается, в его жизни произошли серьезные изменения. 

«Я подписал контракт. Ни где я нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу. Это было долгое и сложное решение», — заявил 43-летний мужчина журналистам.

Роман Бурцев взорвал интернет в 2016 году. Тогда пользователи сети заметили, что житель Подмосковья как две капли воды похож на голливудскую звезду. Бурцев быстро подхватил эту волну и начал активно привлекать внимание. Однако покорить шоу-бизнес с ходу не вышло.

Двойник Леонардо ДиКаприо Роман Бурцев
Двойник Леонардо ДиКаприо Роман Бурцев

«Я сначала думал, что это шутка. Оказалось, что нет. Я читал комментарии — некоторые думали, что это фотошоп, и я ненастоящий», — рассказывал Бурцев в одном из интервью.

Бурцев был гораздо крупнее своего голливудского прототипа. Поэтому он решил кардинально изменить фигуру и сбросить лишний вес. В тот период за Романом следили десятки тысяч человек. Поклонники активно поддерживали своего мотивированного кумира.

ДиКаприо
ДиКаприоИсточник: Legion-Media

Бурцев активно делился информацией о своей жизни. Поклонники знают, что он любил комнатные растения и путешествия. Правда, ездил в основном только по России. У него была мечта о собственном домике в Крыму. Жил он при этом весьма скромно: в собственности была лишь комната в коммуналке площадью 18 метров, где он ютился вместе с кошками.

В 2024 году Бурев ушел на СВО и с того момента забросил социальные сети. Сейчас мужчина отдает долг родине и лишь изредка балует журналистов короткими ответами о жизни: «Пока я не уволюсь, не могу ничего сообщить. Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану… Вернусь ли в медиаполе? Не знаю, как получится. Сначала нужно вернуться домой». 

Ранее стало известно, что 51-летний ДиКаприо задумался о детях.