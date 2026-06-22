Двойник Леонардо ДиКаприо из Подольска внезапно исчез из поля зрения аудитории — он пропал из соцсетей и перестал появляться на экранах. Оказывается, в его жизни произошли серьезные изменения.
«Я подписал контракт. Ни где я нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу. Это было долгое и сложное решение», — заявил 43-летний мужчина журналистам.
Роман Бурцев взорвал интернет в 2016 году. Тогда пользователи сети заметили, что житель Подмосковья как две капли воды похож на голливудскую звезду. Бурцев быстро подхватил эту волну и начал активно привлекать внимание. Однако покорить шоу-бизнес с ходу не вышло.
«Я сначала думал, что это шутка. Оказалось, что нет. Я читал комментарии — некоторые думали, что это фотошоп, и я ненастоящий», — рассказывал Бурцев в одном из интервью.
Бурцев был гораздо крупнее своего голливудского прототипа. Поэтому он решил кардинально изменить фигуру и сбросить лишний вес. В тот период за Романом следили десятки тысяч человек. Поклонники активно поддерживали своего мотивированного кумира.
Бурцев активно делился информацией о своей жизни. Поклонники знают, что он любил комнатные растения и путешествия. Правда, ездил в основном только по России. У него была мечта о собственном домике в Крыму. Жил он при этом весьма скромно: в собственности была лишь комната в коммуналке площадью 18 метров, где он ютился вместе с кошками.
В 2024 году Бурев ушел на СВО и с того момента забросил социальные сети. Сейчас мужчина отдает долг родине и лишь изредка балует журналистов короткими ответами о жизни: «Пока я не уволюсь, не могу ничего сообщить. Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану… Вернусь ли в медиаполе? Не знаю, как получится. Сначала нужно вернуться домой».
Ранее стало известно, что 51-летний ДиКаприо задумался о детях.