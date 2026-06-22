В 2024 году Бурев ушел на СВО и с того момента забросил социальные сети. Сейчас мужчина отдает долг родине и лишь изредка балует журналистов короткими ответами о жизни: «Пока я не уволюсь, не могу ничего сообщить. Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану… Вернусь ли в медиаполе? Не знаю, как получится. Сначала нужно вернуться домой».