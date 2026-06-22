Звезды «Друзей» почтили память режиссера Берроуза

Актеры культового ситкома «Друзья» скорбят об уходе Джеймса Берроуза, скончавшегося в возрасте 85 лет. Дженнифер Энистон в соцсетях призналась, что режиссер был для нее как второй отец. Она тепло отозвалась о его заботе, умении направлять и поддерживать в трудные минуты, а также отметила, что Джеймс всегда интересовался ее жизнью и безмерно баловал съемочную группу.
Кортни Кокс подчеркнула, что Берроуз взял шестерых молодых актеров под свое крыло и научил их всему, что знал сам.
А Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан, в свою очередь, опубликовали совместные снимки и поблагодарили режиссера за работу. Швиммер отдельно отметил, что теплота и скромность Берроуза создавали на площадке атмосферу семейной безопасности как во время съемок, так и за их пределами.