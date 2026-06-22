Звезды «Друзей» почтили память режиссера Берроуза

Актеры культового ситкома «Друзья» скорбят об уходе Джеймса Берроуза, скончавшегося в возрасте 85 лет. Дженнифер Энистон в соцсетях призналась, что режиссер был для нее как второй отец. Она тепло отозвалась о его заботе, умении направлять и поддерживать в трудные минуты, а также отметила, что Джеймс всегда интересовался ее жизнью и безмерно баловал съемочную группу.