Шведский режиссер Рубен Эстлунд, снявший сатирическую трагикомедию «Треугольник печали», приоткрыл завесу над своим новым проектом — фильмом «Система развлечений вышла из строя». В картине пассажиры «Боинга» никак не могут сойтись во мнении, что им смотреть: фильм «Левиафан» или комедию с Адамом Сэндлером?
Действие развернется в небе: на борту лайнера, следующего из Лондона в Сидней, окажутся австралийские болельщики крикета, летящие домой после обидного поражения от англичан. Во время полета ломается развлекательная система. Работает лишь один экран — и на нем можно запустить только мрачную драму Андрея Звягинцева. Однако большинство пассажиров требует комедию с Сэндлером. Пытаясь починить оборудование, они вскрывают пол — и повреждают самолет.
«Просто потому, что пассажиры не захотели смотреть „Левиафана“, они терпят крушение», — объяснил Эстлунд.
Режиссер признался, что идею подсказала реальная история: в 1989 году австралийский игрок в крикет Дэвид Бун выпил 52 банки пива во время перелета. Кроме того, Эстлунд вдохновлялся собственными наблюдениями за австралийскими мужчинами на отдыхе в Испании.
Премьера фильма запланирована на 2027 год. В актерский состав вошли Киану Ривз, Кирстен Данст, Даниель Брюль, Жюли Дельпи и Вуди Харрельсон.