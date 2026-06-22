Действие развернется в небе: на борту лайнера, следующего из Лондона в Сидней, окажутся австралийские болельщики крикета, летящие домой после обидного поражения от англичан. Во время полета ломается развлекательная система. Работает лишь один экран — и на нем можно запустить только мрачную драму Андрея Звягинцева. Однако большинство пассажиров требует комедию с Сэндлером. Пытаясь починить оборудование, они вскрывают пол — и повреждают самолет.