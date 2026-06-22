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Из-за «Левиафана» Звягинцева случится авиакатастрофа в фильме режиссера Эстлунда

Режиссер «Треугольника печали» раскрыл сюжет нового фильма
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Рубен Эстлунд
Рубен ЭстлундИсточник: Legion-Media.ru

Шведский режиссер Рубен Эстлунд, снявший сатирическую трагикомедию «Треугольник печали», приоткрыл завесу над своим новым проектом — фильмом «Система развлечений вышла из строя». В картине пассажиры «Боинга» никак не могут сойтись во мнении, что им смотреть: фильм «Левиафан» или комедию с Адамом Сэндлером?

Действие развернется в небе: на борту лайнера, следующего из Лондона в Сидней, окажутся австралийские болельщики крикета, летящие домой после обидного поражения от англичан. Во время полета ломается развлекательная система. Работает лишь один экран — и на нем можно запустить только мрачную драму Андрея Звягинцева. Однако большинство пассажиров требует комедию с Сэндлером. Пытаясь починить оборудование, они вскрывают пол — и повреждают самолет.

«Просто потому, что пассажиры не захотели смотреть „Левиафана“, они терпят крушение», — объяснил Эстлунд.

Режиссер признался, что идею подсказала реальная история: в 1989 году австралийский игрок в крикет Дэвид Бун выпил 52 банки пива во время перелета. Кроме того, Эстлунд вдохновлялся собственными наблюдениями за австралийскими мужчинами на отдыхе в Испании.

Премьера фильма запланирована на 2027 год. В актерский состав вошли Киану Ривз, Кирстен Данст, Даниель Брюль, Жюли Дельпи и Вуди Харрельсон. 