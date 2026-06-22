Колин Фаррелл рассказал, при каком условии он готов вернуться к роли Пингвина

«Возможно, когда съемки “Бэтмена” закончатся, руководство HBO начнет думать и о втором, и третьем сезонах “Пингвина”. Но это должно оправдать себя. Это должно быть потрясающе, потому что шоураннер Лорен ЛеФранк и ее команда проделали невероятную работу в первом сезоне», — объяснил он.