Колин Фаррелл рассказал, при каком условии он готов вернуться к роли Пингвина

Колин Фаррелл рассказал, что не против вернуться к главной роли в популярном сериале HBO «Пингвин», спин-оффе фильма «Бэтмен», но при одном ключевом условии. 50-летний актер дал небольшое интервью на премьере второго сезона «Сахар». Во время беседы Колин выразил уверенность, что «есть потенциал для дальнейшего развития» образа Освальда «Оза» Кобба (Пингвина).
«Возможно, когда съемки “Бэтмена” закончатся, руководство HBO начнет думать и о втором, и третьем сезонах “Пингвина”. Но это должно оправдать себя. Это должно быть потрясающе, потому что шоураннер Лорен ЛеФранк и ее команда проделали невероятную работу в первом сезоне», — объяснил он.
Первый сезон остросюжетной криминальной драмы рассказывал о борьбе героя Фаррелла за контроль над криминальной империей Готэма. Проект получил широкое признание, а Колин в 2025 году стал обладателем премии «Золотой глобус» за свою роль.