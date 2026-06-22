Инсайдеры назвали причину десятилетней вражды Брэда Питта и Анджелины Джоли

По данным инсайдеров, спустя некоторое время после громкого скандала 2016 года на борту частного самолета Джоли якобы предложила Питту возобновить отношения. Однако актер ответил категорическим отказом. Друзья Брэда утверждают, что именно это решение спровоцировало волну «мести»: окружение актера связывает с ним затянувшиеся судебные разбирательства и резкое ухудшение его отношений с детьми. Инсайдеры уверены, что Джоли намеренно настраивала наследников против отца, что в итоге и привело к их публичному отказу от фамилии Питт.