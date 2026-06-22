Личная жизнь Дженнифер Лопес уже много лет остается одной из самых обсуждаемых тем в мировом шоу-бизнесе. Певица и актриса четыре раза была замужем, а ее романы с известными мужчинами, среди которых рэпер Шон Комбс, бейсболист Алекс Родригес и актер Бен Аффлек, неоднократно становились предметом внимания прессы. В 2004 году Дженнифер Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони. Их брак продлился около 10 лет: о расставании супруги объявили в 2011 году, а официальный развод оформили в 2014-м. Именно в этом браке у них родились дети — двойняшки Макс и Эмма. После расставания Дженнифер и Марк сохранили уважительные отношения и продолжают совместно участвовать в воспитании детей.