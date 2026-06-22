Личная жизнь Дженнифер Лопес уже много лет остается одной из самых обсуждаемых тем в мировом шоу-бизнесе. Певица и актриса четыре раза была замужем, а ее романы с известными мужчинами, среди которых рэпер Шон Комбс, бейсболист Алекс Родригес и актер Бен Аффлек, неоднократно становились предметом внимания прессы. В 2004 году Дженнифер Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони. Их брак продлился около 10 лет: о расставании супруги объявили в 2011 году, а официальный развод оформили в 2014-м. Именно в этом браке у них родились дети — двойняшки Макс и Эмма. После расставания Дженнифер и Марк сохранили уважительные отношения и продолжают совместно участвовать в воспитании детей.
Сколько детей у Дженнифер Лопес
У Дженнифер Лопес двое детей — двойняшки Макс и Эмма. Они родились 22 февраля 2008 года в браке певицы с Марком Энтони. Полные имена детей — Максимилиан Дэвид и Эмма Марибел. С момента рождения двойняшки находятся в центре внимания прессы, однако Дженнифер Лопес старается ограждать их от излишней публичности и позволяет детям самостоятельно решать, насколько открытой будет их жизнь.
Дочь Эмма
Эмма Марибель Муньис родилась 22 февраля 2008 года, на 11 минут раньше своего брата-близнеца Макса. С раннего детства Эмма проявляла интерес к музыке и унаследовала вокальные способности родителей. В 2020 году она выступила вместе с Дженнифер Лопес во время шоу в перерыве финала Супербоула, исполнив несколько песен перед многомиллионной аудиторией. Это выступление стало одним из самых обсуждаемых моментов концерта и принесло Эмме широкую известность.
Помимо музыки, Эмма интересуется театром и принимает участие в творческих проектах. Дженнифер Лопес не раз говорила, что поддерживает увлечения дочери и старается дать ей возможность самостоятельно выбирать жизненный путь, не оказывая давления из-за собственной популярности. В последние годы Эмме все чаще появляется вместе с матерью на светских мероприятиях, однако по-прежнему ведет сравнительно непубличный образ жизни.
Сын Макс
Максимилиан Дэвид Муньис, более известный как Макс, родился 22 февраля 2008 года. В отличие от своей сестры Эммы, он предпочитает оставаться вдали от внимания прессы и редко появляется на публичных мероприятиях. Тем не менее Дженнифер Лопес иногда делится семейными фотографиями и рассказывает о достижениях сына. Так, в 2020 году певица опубликовала видео с выступления Макса в школьной постановке «Волшебник страны Оз», отметив его актерские и вокальные способности.
По словам Лопес, Макс растет добрым, рассудительным и заботливым ребенком. Певица рассказывала, что именно разговоры с сыном помогли ей по-новому взглянуть на некоторые жизненные вопросы и чаще высказываться на важные общественные темы. Несмотря на известность родителей, Макс ведет непубличный образ жизни, уделяя основное внимание учебе и своим увлечениям.
Появляются ли дети Дженнифер Лопес на публике
Дети Дженнифер Лопес время от времени появляются вместе с матерью на публичных мероприятиях. Они сопровождают певицу на кинопремьерах, церемониях вручения наград, благотворительных вечерах и других светских событиях. При этом Лопес неоднократно подчеркивала, что не заставляет сына и дочь выходить в свет и всегда учитывает их желание участвовать в таких мероприятиях.
Особое внимание общественности Эмма привлекла в 2020 году, когда выступила вместе с матерью на шоу в перерыве Супербоула. После этого дети еще несколько раз появлялись с Дженнифер Лопес на красных дорожках и премьерах фильмов. Несмотря на это, большую часть времени Макс и Эмма ведут непубличный образ жизни, а певица старается ограждать их от излишнего внимания СМИ и позволяет самостоятельно решать, насколько открытой будет их жизнь.