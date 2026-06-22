Хоррор студии A24 «Закулисье реальности» преодолел отметку в полмиллиарда рублей в российском прокате. Об этом сообщила кинокомпания Вольга, выступающая прокатчиком фильма в России.
«Спасибо каждому, кто решился заглянуть по ту сторону реальности вместе с нами!» — отметили в компании.
Мировые сборы ленты уже достигли 272 миллионов долларов. В американский прокат фильм вышел 29 мая, в России — 4 июня.
По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор) обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке психотерапевту (Рената Рейнсве), но та ему не верит. Тогда мужчина берет камеру и отправляется вглубь коридоров, чтобы доказать, что он не сумасшедший.
Бюджет хоррора составил всего $10 млн, тогда как в первую же неделю проката ленте удалось собрать $100 млн.
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