По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор) обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке психотерапевту (Рената Рейнсве), но та ему не верит. Тогда мужчина берет камеру и отправляется вглубь коридоров, чтобы доказать, что он не сумасшедший.