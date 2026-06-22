Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Закулисье реальности» собрал в России полмиллиарда рублей

Хоррор студии A24 ставит кассовый рекорд
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Кадр из фильма «Закулисье реальности»

Хоррор студии A24 «Закулисье реальности» преодолел отметку в полмиллиарда рублей в российском прокате. Об этом сообщила кинокомпания Вольга, выступающая прокатчиком фильма в России.

«Спасибо каждому, кто решился заглянуть по ту сторону реальности вместе с нами!» — отметили в компании.

Мировые сборы ленты уже достигли 272 миллионов долларов. В американский прокат фильм вышел 29 мая, в России — 4 июня.

По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор) обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке психотерапевту (Рената Рейнсве), но та ему не верит. Тогда мужчина берет камеру и отправляется вглубь коридоров, чтобы доказать, что он не сумасшедший.

Бюджет хоррора составил всего $10 млн, тогда как в первую же неделю проката ленте удалось собрать $100 млн.

Читайте также рецензию Кино Mail: каким получился хоррор «Закулисье реальности».