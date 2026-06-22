Тейлор Свифт помирилась с Блейк Лайвли

По информации инсайдера, они уже поговорили по телефону. Источник Daily Mail отметил, что окружение Тейлор в курсе возможного появления Блейк на празднике, хотя это решение остается за самой актрисой. Судя по всему, Лайвли возвращается в жизнь Свифт, и они пытаются восстановить доверие. Блейк якобы уже выбрала платье для церемонии и, вероятнее всего, придет на торжество.