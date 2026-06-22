Тейлор Свифт помирилась с Блейк Лайвли

Тейлор Свифт и Блейк Лайвли, похоже, возобновили дружбу. Певица пригласила актрису на свою свадьбу с Трэвисом Келси.
По информации инсайдера, они уже поговорили по телефону. Источник Daily Mail отметил, что окружение Тейлор в курсе возможного появления Блейк на празднике, хотя это решение остается за самой актрисой. Судя по всему, Лайвли возвращается в жизнь Свифт, и они пытаются восстановить доверие. Блейк якобы уже выбрала платье для церемонии и, вероятнее всего, придет на торжество.
Напомним, в мае стало известно, что Тейлор изначально не приглашала Лайвли на свою свадьбу из-за их ссоры, связанной со скандалом вокруг фильма «Всё закончится на нас». Однако теперь, после завершения дела против Джастина Бальдони, в которое была против своей воли втянута Свифт, у Блейк больше шансов возобновить общение.
Напомним, в ходе разбирательств актриса назвала Тейлор «своим драконом» и попросила поддержки. Из личных переписок, ставших достоянием общественности, понятно, что конфликт был серьезным.
К слову, среди гостей свадьбы, которая состоится 3 июля в Мэдисон-Сквер-Гарден, также будут Зои Кравиц, Эд Ширан с женой Черри Сихорн, Сьюки Уотерхаус, Бенсон Бун, сестры Хаим и многие другие.