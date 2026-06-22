Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Карла Бруни показала редкие кадры с повзрослевшим сыном и поздравила его с юбилеем

Супермодель, певица Карла Бруни опубликовала редкие фото с первенцем
Карла Бруни
Карла БруниИсточник: Legion-Media.ru

Супермодель и актриса Карла Бруни нарушила молчание и поделилась с поклонниками личными фото. Знаменитость опубликовала в соцсети снимки со своим первенцем Орельеном, которому на днях исполнилось 25 лет.

«С днем рождения, мой дорогой сын! Какое счастье быть твоей мамой», — написала артистка в посте, посвященном имениннику.

Карла Бруни, фото: соцсети
Карла Бруни, фото: соцсети

История появления на свет этого ребенка когда-то вызвала бурное обсуждение в прессе. В 33 года Бруни родила сына от Рафаэля Энтовена, который на тот момент был студентом университета. Позже Энтовен стал писателем и философом.

Отношения с женатым молодым человеком принесли модели волну критики. Вдобавок журналисты активно муссировали слухи о том, что до романа с сыном у Бруни была связь с его отцом. Несмотря на скандальный старт, пара прожила вместе семь лет. Инициатором разрыва выступил Энтовен. Писатель позже признавался журналистам, что со временем их отношения переросли в дружбу, а это перестало их устраивать.

В 2007 году жизнь Бруни сделала новый крутой поворот. Она познакомилась с Николя Саркози на дипломатическом приеме. Уже 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции. — Ред.) официально подтвердил на пресс-конференции, что состоит в отношениях с супермоделью и намерен на ней жениться. Свадьба прошла 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце. Для Саркози этот брак стал третьим. 19 октября 2011 года у пары родилась дочь Джулия.