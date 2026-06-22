Супермодель и актриса Карла Бруни нарушила молчание и поделилась с поклонниками личными фото. Знаменитость опубликовала в соцсети снимки со своим первенцем Орельеном, которому на днях исполнилось 25 лет.
«С днем рождения, мой дорогой сын! Какое счастье быть твоей мамой», — написала артистка в посте, посвященном имениннику.
История появления на свет этого ребенка когда-то вызвала бурное обсуждение в прессе. В 33 года Бруни родила сына от Рафаэля Энтовена, который на тот момент был студентом университета. Позже Энтовен стал писателем и философом.
Отношения с женатым молодым человеком принесли модели волну критики. Вдобавок журналисты активно муссировали слухи о том, что до романа с сыном у Бруни была связь с его отцом. Несмотря на скандальный старт, пара прожила вместе семь лет. Инициатором разрыва выступил Энтовен. Писатель позже признавался журналистам, что со временем их отношения переросли в дружбу, а это перестало их устраивать.
В 2007 году жизнь Бруни сделала новый крутой поворот. Она познакомилась с Николя Саркози на дипломатическом приеме. Уже 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции. — Ред.) официально подтвердил на пресс-конференции, что состоит в отношениях с супермоделью и намерен на ней жениться. Свадьба прошла 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце. Для Саркози этот брак стал третьим. 19 октября 2011 года у пары родилась дочь Джулия.