В 2007 году жизнь Бруни сделала новый крутой поворот. Она познакомилась с Николя Саркози на дипломатическом приеме. Уже 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции. — Ред.) официально подтвердил на пресс-конференции, что состоит в отношениях с супермоделью и намерен на ней жениться. Свадьба прошла 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце. Для Саркози этот брак стал третьим. 19 октября 2011 года у пары родилась дочь Джулия.