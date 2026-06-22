Бывшая жена Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, снова привлекла внимание поклонников. 29-летняя девушка опубликовала в соцсети свежие снимки, на которых позирует в откровенном наряде.
На кадрах Кунаки запечатлена в черном облегающем мини-платье с вышивкой. Из-под ткани выглядывал бюстгальтер. Волосы модели были собраны, а макияж выполнен в естественных тонах с акцентом на розовую помаду.
Это не первая откровенная фотосессия Тины в последнее время. В апреле она уже устраивала съемку у бассейна рядом с пляжем. Тогда манекенщица позировала в черном слитном купальнике с декольте и солнцезащитных очках. На тех кадрах Кунаки была без косметики, с уложенными волосами.
История отношений Тины Кунаки и Венсана Касселя началась в 2016 году. Спустя два года они поженились, а в апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони. Экс-супруги до сих пор не показывали ребенка публике. О разводе знаменитости официально не объявляли. В апреле 2023 года об этом сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. По слухам, причиной расставания стала измена модели.