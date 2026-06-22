История отношений Тины Кунаки и Венсана Касселя началась в 2016 году. Спустя два года они поженились, а в апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони. Экс-супруги до сих пор не показывали ребенка публике. О разводе знаменитости официально не объявляли. В апреле 2023 года об этом сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. По слухам, причиной расставания стала измена модели.